Nasce Inspired by B&B Hotels, linea dedicata alle strutture indipendenti













Si chiama Inspired by B&B Hotels la nuova linea lanciata sul mercato da B&B Hotels, catena internazionale con oltre 650 alberghi in Europa, per le strutture indipendenti e che debutta nel travel con un progetto pilota in Spagna.

Gli hotel Inspired by B&B Hotels manterranno la propria identità operativa ma avranno accesso alla piattaforma digitale della catena alberghiera, così come ai servizi di revenue management, ai clienti fidelizzati e al posizionamento online.

Stando a quanto dichiarato dal Gruppo, questo modello di affiliazione consentirà agli hotel indipendenti di migliorare il proprio reddito di almeno il 25%. Il test pilota in Spagna durerà alcuni mesi e sarà disponibile poi anche in Portogallo.