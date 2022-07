Nasce il Wte Miami con L’Agenzia di Viaggi media partner













Appuntamento al 2023 – dal 13 al 15 giugno – presso il Miami Airport Convention Center dove si terrà la prima edizione del World Travel Expo Miami (Wte). La fiera internazionale di viaggi e turismo – che vede L’Agenzia di Viaggi Magazine come media partner ufficiale in esclusiva per l’Italia – si candida ad essere un nuovo punto di riferimento del settore negli Usa e a livello globale.

Alla tre giorni di Miami parteciperanno enti del turismo, compagnie aeree, aeroporti, agenzie di viaggi, tour operator, catene di hotel e professionisti della travel industry.

L’obiettivo dell’Expo è sia quello di diventare un innovativo punto d’incontro per l’intera industria turistica rilanciandola come forza trainante per la crescita economica e per lo scambio culturale; sia di lanciarsi come forum internazionale dove terranno banco le opportunità, le sfide e le tendenze del settore.

Il Wte Miami 2023 sarà ospitato dal Miami-Dade Aviation department in collaborazione con Miami-Dade County’s International Trade Consortium (Itc), il World Trade Center della città della Florida e il dipartimento del Commercio Us.

Tra i primi partner dell’evento figurano American Airlines come global sponsor; Iata (l’associazione internazionale delle compagnie aeree) e Iatan (associazione internazionale dei network di agenzie di viaggi) nel ruolo di global partner; e The Greater Miami Convention and Visitors Bureau come Platinum sponsor. Nel 2021, Miami ha dato il benvenuto a 24,2 milioni di visitatori, di questi circa 5,1 milioni erano viaggiatori internazionali.

L’aeroporto internazionale di Miami è tra i più trafficati al mondo con oltre 95 compagnie aeree presenti che connettono 160 destinazioni. È anche diventato la principale porta degli Stati Uniti per l’America Latina e i Caraibi. Con oltre 37 milioni di passeggeri all’anno, l’aeroporto internazionale di Miami è, quindi, uno dei più grandi hub delle compagnie aeree degli Stati Uniti.

Al momento hanno già confermato la loro presenza al Wte Miami oltre 2.000 professionisti della travel industry globale e l’evento includerà – oltre alla fiera espositiva – opportunità di networking e di incontri B2B, panel sulle tendenze turistiche e conferenze con gli opinion leader che tracceranno il futuro dei viaggi e del turismo.