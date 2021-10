Nasce il portale Cruisepoint:

Non smette di sorprendere Ivano Zilio, patron del network Primarete e del t.o. Columbus. E come preannunciato al nostro giornale, arriva il lancio ufficiale di Cruisepoint.it, nuova piattaforma B2B specializzata nella distribuzione delle crociere.

Un portale che poggia sull’expertise tecnologico di Flypoint, che lui definisce “la Ferrari della biglietteria aerea”: in pochi mesi – fa sapere – “più di mille agenzie si sono registrate e lavorano con il nostro booking online multigds, sistema completo che semplifica la vita nella vendita dei voli”.

«Adesso si raddoppia – dichiara Zilio – Cruisepoint è un robottino che darà la possibilità alle adv di fornire ai clienti una risposta immediata e in tempo reale, scandagliando migliaia di prezzi senza consultare i vari booking delle crociere ma con un clic dare la migliore soluzione e offerta. Cruisepoint.it è un multigds delle crociere, un insieme di logaritmi con tecnologia ultramoderna attraverso cui le agenzie potranno opzionare una crociera o confermarla e fare il pagamento sia con carta, che con bonifico, tutto online. Ed è molto importante ricordare che dietro c’è anche un booking con personale specializzato in crociere».

Una novità a cui, informa Zilio, ne seguiranno altre legate alla rete di adv e al t.o.: «Confermo, nonostante la pandemia, quanto annunciato nel 2019. Il network vira online con un milione di investimenti tecnologici e un sales team con una visione commerciale/web,. Non vogliamo deludere, peraltro, chi ci ha passato il testimonial di Columbus. Il Covid ha accelerato il cambiamento del settore turistico, per questo Primarete Group ha scelto di vendere le proprie partecipazioni in Travelbuy e Pinguino per investire in altri progetti distributivi orientati al digitale».