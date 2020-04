Nasce il gruppo Lux Lovers con i webinar local experience

Prende il via Lux Lovers, il gruppo Facebook dedicato al trade italiano amante di Lux* (che identifica l’ospitalità 5 stelle e 5 stelle lusso) – cardine di Lux* Resorts & Hotels – e di tutti i brand all’interno di Lux Collective, ovvero Salt, Tamassa e Socio.

Il gruppo nasce per essere vicino ai partner e, come si legge nella nota, “continuare a sognare con loro, oggi più che mai”.

Lux Lovers nasce per accompagnare il trade in un viaggio virtuale e di scoperta sempre più approfondita. E anche per svelare curiosità e altre chicche, non solo dei resort del gruppo, ma anche delle destinazioni.

Il gruppo sul social network diventa uno strumento veloce e comodo di condivisione di video e foto, non solo istituzionali, e di aggiornamenti direttamente dai resort Lux di Maldive, Mauritius, Réunion e Cina.

È in questo contesto che nascono anche i webinar nel nuovo format “local experience”, con interventi live dalle isole. Sono racconti di esperienze vissute in prima persona e anche dirette dai resort stessi, in attesa che riaprano al pubblico.

Lux Resort il 1° aprile è stato coinvolto dal tour operator Idee per Viaggiare all’interno dell’appuntamento di formazione su Réunion che, oltre all’intervento di Denise Cattaneo, head of sales & marketing Italia, Spagna e Portogallo di Lux Collective per il mercato Italiano, ha ospitato l’intervento live dall’isola con il racconto esperienziale di Sebastian Piette, direttore commerciale di Lux* Saint Gilles.