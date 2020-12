Nasce il Convention Bureau Milano: il plauso di Atr Confesercenti

Ben 45 eventi in elaborazione, di cui 30 già confermati fino al 2026: è questo il biglietto da visita con cui si è presentato alla stampa il nuovo Convention Bureau di Milano che, in collaborazione con Yes Milano e Milano&Partners, guiderà il rilancio del capoluogo lombardo come destinazione per eventi aziendali.

Tra i futuri eventi business già in programma ci sarà ad esempio il World Routes, il principale summit mondiale delle compagnie aeree, che si sarebbe dovuto tenere già nel 2020 e che è stato rimandato al 5-7 settembre 2021. Già previsti anche numerosi appuntamenti per il pubblico, come le finali della Nations League a ottobre dell’anno prossimo.

L’obiettivo a medio termine, però, è quello di arrivare preparati all’appuntamento con le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: anche per questo si prevede già dal 2021 di attivare una city card per i turisti che arrivano a Milano nonché la creazione di un’agenzia di pr per promuovere la destinazione all’estero.

Per Rocco Salamone, presidente degli albergatori di Atr Confesercenti: «Il Convention Bureau può essere l’occasione che serviva in questo momento storico per far ripartire Milano. È di questo che hanno bisogno oggi gli albergatori: progettualità che permettano di pensare con ottimismo al futuro. Per questo assicuriamo la piena collaborazione al Convention Bureau al fine di portare nuovi eventi a Milano e far scoprire ai congressisti anche il lato culturale della città. Auspico anche che nei periodi congressuali siano adeguati gli orari di chiusura dei musei e dei negozi per permettere a chi visita la città per business di apprezzarla anche dal punto di vista leisure».