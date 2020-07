Nasce il colosso delle crociere Royal Caribbean Group

Royal Caribbean Cruises ltd ufficializza la nuova identità corporate e diventa Royal Caribbean Group. La scelta viene spiegata sulla base del fatto che tutto possa essere in miglioramento continuo, non solo il design e l’innovazione, ma anche il nome stesso dell’azienda.

«Il nome è più semplice, più fresco e più moderno. Ed è anche più descrittivo – spiega il presidente e ceo Richard Fain – Il Royal Caribbean Group sembra il nome di una società madre, che riflette la nostra crescita ed evoluzione dall’ultima volta che abbiamo aggiornato la nostra identità più di 20 anni fa»

I brand della compagnia di crociera – Royal Caribbean International, Celebrity Cruises, Silversea, Azamara, Tui Cruises e Hapag-Lloyd Cruises – sono tutti membri del Royal Caribbean Group.

Anche il logo del gruppo è stato aggiornato. Il simbolo iconico della corona e dell’ancora della compagnia è stato affilato e reso più simmetrico, ed è all’interno di un cerchio.

La nuova identità del Royal Caribbean Group è stata progettata da Chermayeff & Geismar & Haviv.