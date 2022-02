Nasce Iec, il bollino internazionale di qualità per gli eventi













Professional, élite, master sono i tre livelli di accesso alla Iec, la nuova International Event Certification, concepita per i professionisti dei meeting e del segmento wedding. Una sorta di bollino di qualità, che segna la ripartenza dell’industria degli eventi, certificato dal Gruppo Aja Europe e valido in tutto il mondo.

La certificazione nasce con lo scopo di rendere riconoscibili i professionisti per la qualità del loro lavoro e la loro professionalità a livello internazionale, creando una community di networking, apprendistato e crescita professionale.

In una prima fase sono 24 i Paesi rappresentati da 17 professionisti internazionali in veste di country partner examiner, cui si sommano altri 100 partner per programmi di apprendistato post esame.

L’Italia, in particolare, è rappresentata da Monica Balli Events, tra i più grandi, originali e creativi event designer e wedding planner italiani. Con sede a Firenze, lavora in tutto il mondo per matrimoni, eventi a tema, eventi motivazionali e intrattenimento con un inconfondibile tocco lifestyle che le è valsa l’ammirazione di molti Vip.

L’Iec è disponibile nelle seguenti versioni:

Per i professionisti

• Wedding and Event Planner and Destination Wedding and Event Planner

• Virtual and Hybrid Event Planner

• Wedding and Events Designer

• Lgbt Weddings & Events Planner

• Wedding & Events Producer

Per le location

• Specialized Wedding & Events Venue

Per i fornitori

• Weddings & Events Vendor

Obiettivo di Iec non è vendere corsi, bensì verificare se i candidati sappiano o meno realizzare un evento in tutti i dettagli della sua progettazione, pianificazione e concretizzazione.

La certificazione si consegue tramite esame (scritto e orale) a pagamento che avviene con prove uniformi, nazione per nazione, e secondo sistemi di valutazione omogenei.

Si può richiedere una sola certificazione o più d’una, e in questo caso si aggiunge punteggio.

L’ammissione è sancita inappellabilmente dal country partner, che controlla e verifica la check list.

Ogni esame dura un giorno intero e consiste nel confezionare un evento dalla A alla Z. Tre i livelli di accesso a seconda del voto: 65-84/100 (professional), 85-99/100 (élite), 100/100 (master).

Conseguita la certificazione, ogni anno occorre dimostrare di aver mantenuto il livello professionale (o i livelli, nel caso di certificazione multipla), comprovando attività professionale continuativa e la frequenza di corsi di aggiornamento secondo l’apposita check list.

Ogni cinque anni le certificazioni vanno rinnovate, aggiungendo alla comprova annuale un nuovo esame con lo scopo di dimostrare i miglioramenti e progredire nella community.