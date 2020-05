Nasce Go Start, l’hub digitale dei consulenti di viaggi

Agenti di viaggi come consulenti di valore. È l’obiettivo di Go Start, programma specifico di rilancio che nasce e si sviluppa all’interno del progetto Restart your Travel grazie all’esperienza di Antonella Ruperto, Giada Marabotto e Monica Vittani, che vogliono offrire ai propri colleghi un supporto umano costante nella sfida che attende la distribuzione turistica nel post coronavirus.

“La professione dell’agente di viaggi è stata duramente segnata dal periodo attuale – si legge nel comunicato stampa diffuso dal team Go Start – E questo programma nasce per reagire positivamente a questo momento offrendo una nuova opportunità a chi decide di chiudere la propria agenzia o sta pensando di farlo, oppure ad agenti esperti che purtroppo hanno perso il posto di lavoro da dipendenti”. Il tutto, anche con la collaborazione – in base al raggiungimento di una serie di tetti di fatturato – con reti come Geo o MyNetwork del Gruppo Gattinoni, in riferimento a quote e promo dedicate, o associazioni di categoria come Fto in merito, ad esempio, alla formazione via webinar.

La prospettiva cambia, sostengono Ruperto, Marabotto e Vittani, e la crisi detta una strada ben precisa: bisogna evolversi, «adattare le proprie competenze agli scenari futuri e migliorare diventano più forti, facendo rete insieme».

Perché chi non si ferma, deve trasformarsi. “Go Start – conclude la nota – nasce dell’esperienza di colleghi che hanno già cambiato prospettiva divenendo consulenti di viaggio oltre che agenti. L’obiettivo è inserire in squadra eccellenti adv che vogliono affrontare questa trasformazione per vincere le grandi sfide del turismo. I vantaggi? Un rapporto diretto e snello, completa autonomia, nessuna fee d’ingresso né costi di alcun tipo e un percorso di coaching e formazione personalizzato in base alle reali esigenze”. Infine, un plus: il consulente referente.