Nasce Fly Le One: volerà da Pescara verso sud, Grecia, Corsica e Croazia













Si chiama Fly Le One la nuova compagnia aerea operativa dall’aeroporto d’Abruzzo, che si è presentata ufficialmente a Pescara, nello scalo abruzzese, con la partecipazione del presidente della Giunta regionale Marco Marsilio, del presidente del gestore aeroportuale Saga Enrico Paolini, del direttore dell’aeroporto Luca Ciarlini e di Stefano Costantini, ceo del Gruppo Fly LeOne.

Per il lancio, il vettore ha anticipato l’avvio dei collegamenti a metà luglio, verso la Croazia con Spalato e Dubrovnik, la Grecia con Corfù, la Corsica con Figari e l’Italia con Pantelleria e Lamezia.

«La possibilità di aprire nuove rotte – ha dichiarato Marsilio – è l’obiettivo che si era posta la Regione Abruzzo nel finanziare il bando finalizzato al reperimento di nuove rotte commerciali così come un altro degli obiettivi era quello di diversificare i vettori arerei che operano sul nostro scalo aeroportuale per evitare posizioni dominanti da parte di un unico soggetto. Quella di Fly LeOne è un’offerta importante che si aggiunge a quelle di altri vettori che già da tempo operano su Pescara. In vista delle vacanze, i voli estivi saranno utili soprattutto agli abruzzesi che, diversamente, sarebbero costretti a spostarsi verso scali di altre regioni per raggiungere le diverse mete turistiche».