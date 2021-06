Nasce Explora Journeys: il lusso targato Msc Crociere













Dopo l’annuncio del top management dello scorso marzo, il brand di crociere di lusso Msc che vedrà la prima nave salpare nel 2023 ha anche un nome: si chiamerà Explora Journeys. La compagnia ha svelato anche il rendering di Explora I, la prima delle quattro navi costruite da Fincantieri per il nuovo brand che inaugurerà le operazioni tra due anni, mentre le successive imbarcazioni saranno consegnate nel 2024, 2025 e 2026.

L’ordine per questa classe di navi ha un valore complessivo di oltre 2 miliardi di euro ed Explora I sarà costruita a Monfalcone. Progettata in collaborazione con i più importanti designer di superyacht e ospitalità di lusso a livello mondiale, Explora I prevede 461 suite e residenze fronte oceano. Inoltre gli ospiti potranno godere di ampie viste sul mare e sui porti grazie alle vetrate a tutta altezza e alle terrazze private. Le suite partiranno da una grandezza di 35 metri quadrati.

La nuova imbarcazioni, poi, sarà fornita di 14 ponti – con quelli esterni che supereranno i 2.500 metri quadrati di vista sul mare – 64 cabanas private e 3 piscine esterne. Una quarta piscina, dotata di un tetto in vetro retraibile, permetterà di nuotare e rilassarsi a bordo piscina con qualsiasi condizione atmosferica. “La nave è stata progettata facendo particolare attenzione all’elemento “acqua” per permettere agli ospiti di vivere un’esperienza a contatto con il mare, perciò seguendo questa filosofia lungo la promenade esterna sono state posizionate numerose vasche idromassaggio interne ed esterne”, sottolinea la nota della compagnia di crociere.

«Costruire un marchio di lusso che ridefinisca l’esperienza crocieristica e crei una categoria a sé stante è stata una visione che io e la mia famiglia abbiamo coltivato da lungo tempo – ha dichiarato Pierfrancesco Vago, executive chairman di Msc Cruises – Ispirato dai nostri desideri personali di viaggio, Explora Journeys sarà una fuga nell’oceano come nessun’altra, permetterà agli ospiti di rilassarsi, creare ricordi, e custodire il tempo trascorso in a bordo e sul mare con i loro cari. Dopo tutto, il tempo è il massimo del lusso che ci si possa concedere».

I servizi a bordo di Explora Journeys saranno ancor di più personalizzati: Msc prevede infatti un rapporto ospite-equipaggio da 1.25 a 1; nei 9 diversi ristoranti di bordo gli orari per il pranzo saranno flessibili e la formula tariffaria prevede la soluzione tutto compreso. Nessun costo aggiuntivo, quindi, sarà da sostenere a bordo. Explora I, infine, prevede ovviamente un’ampia area benessere con spa interna ed esterna, e un’area fitness.

«Explora Journeys è stato progettato per gli ospiti che vogliono godersi ogni attimo della vacanza e viaggiare gustando ogni dettaglio – sottolinea Michael Ungerer, ceo di Explora Journeys – La centralità del cliente è l’obiettivo di tutto ciò che facciamo. Abbiamo commissionato ricerche, organizzato focus group e tavole rotonde con specialisti mondiali del lusso al fine di progettare la nave perfetta per i nostri ospiti. Explora Journeys porterà una nuova prospettiva nell’industria dei viaggi, reinventando la classica esperienza di crociera per la nuova generazione di viaggiatori di lusso».