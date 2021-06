Nasce Eurail Community, la piattaforma per i fan dei viaggi in treno













È attiva a pieno regime Eurail Community, la nuova piattaforma della comunità di Eurail che riunisce gli amanti dei viaggi in treno che vogliono offrire spunti e aiutarsi a vicenda, permettendo di intavolare conversazioni e creare rapporti autentici con gli altri viaggiatori. Inoltre, offre nuove funzionalità, come medaglie e riconoscimenti per i collaboratori più attivi. Il nuovo spazio della comunità viene moderato dallo staff Eurail per garantire l’accuratezza delle informazioni di viaggio condivise.

La piattaforma consente di formulare domande, ricevere risposte e ottenere aiuto da viaggiatori provenienti da tutto il mondo in merito ai viaggi in treno e agli itinerari in Europa. Inoltre offre storie di viaggio e spunti interessanti per destinazioni europee. Altre funzionalità della piattaforma riguardano la semplificazione della ricerca, con iscrizione alle conversazioni e cui sono interessati i viaggiatori grazie alla suddivisione in categorie e sottocategorie.

Nel 2018, Eurail ha lanciato le sue prime comunità su Facebook, creando due gruppi separati per i viaggiatori non europei ed europei, titolari rispettivamente di Pass Eurail e Interrail, con gruppi che hanno avuto un buon successo. Gli oltre 45.000 fan dei viaggi in treno di tutto il mondo che costituiscono attualmente la comunità condividono consigli e informazioni di viaggio e instaurano rapporti con gli altri viaggiatori. La nuova piattaforma online sostituirà i gruppi Facebook esistenti. Questo cambiamento porterà a una crescita e uno sviluppo ulteriori della comunità di viaggiatori di Eurail, permettendo maggiori interazioni tra i partecipanti e mettendo in contatto per la prima volta i viaggiatori europei e non europei.

Infine, verranno assegnati riconoscimenti e medaglie ai membri della community che interagiranno di più con gli altri viaggiatori e consentirà ai membri della community di creare i propri topic e plasmare il futuro della piattaforma.

Per tutta la stagione, poi, vengono mantenuti gli sconti del 10% su tutti i Pass Eurail e Interrail, con la sottolineatura che i Pass per dispositivi mobili sono attivabili entro 11 mesi dall’acquisto e permettono di iniziare a viaggiare in qualsiasi momento con alta flessibilità. Si possono anche aggiungere ‘plus’ all’ordine in modo da poter cambiare o restituire il Pass e ottenere il rimborso completo.

L’offerta termina il 30 giugno 2021 ed il 10 % di sconto è applicabile a tutti i Global Pass Eurail e Interrail e a gran parte dei One Country Pass.