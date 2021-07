Nasce Emirates Pay: pagamenti in white label insieme a Deutsche Bank













Si chiama Emirates Pay il nuovo metodo di pagamento per l’acquisto dei biglietti online lanciato dalla compagnia aerea Emirates.

Al momento, l’innovativo sistema è disponibile per i clienti della Germania e del Regno Unito, che fanno acquisti tramite il sito web del vettore. Questa alternativa modalità di pagamento è basata su una soluzione white label, sviluppata dalla International Air Transport Association (Iata) in partnership con Deutsche Bank.

Emirates Pay prevede l’addebito diretto sul proprio conto bancario. Si basa su pagamenti in tempo reale e schemi Open Banking/Request-to-Pay. Con questa nuova soluzione, la compagnia aerea emiratina fornisce tutte le informazioni necessarie sul conto e sul pagamento e i passeggeri possono approvare le operazioni in modo conveniente tramite il proprio sistema di online o mobile banking.

«Siamo la prima compagnia aerea a implementare questa nuova soluzione con account per i nostri clienti – ha dichiarato Michael Doersam, chief financial officer di Emirates – E il nostro obiettivo è offrire scelta, convenienza ed esperienze agevolate a ogni touchpoint. I clienti che non hanno una carta di credito e quelli che già utilizzano i pagamenti diretti per fare altri acquisti, apprezzeranno la semplicità e la sicurezza di questo nuovo sistema. Nell’ambito delle soluzioni di pagamento abbiamo sempre avuto un occhio di riguardo per l’innovazione, per poter offrire ai nostri clienti di diversi mercati le opzioni più sicure e convenienti».

Soddisfazione espressa da Christof Hofmann, global head of corporate & payment solutions Deutsche Bank: «Il lancio di Emirates Pay veicola un messaggio molto positivo, ovvero che l’industria aerea sta mettendo da parte il Covid e sancisce l’impegno di Emirates a migliorare la customer experience a livello transazionale, in mondo post pandemico dove c’è più ottimismo».