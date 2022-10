Nasce Elta, la fondazione europea del turismo lgbtq

Durante la 38ª Convention Globale Iglta sui viaggi lgbtq a Milano è stata annunciata la fondazione della European Lgbtq+ Travel Alliance (Elta) con sede a Bruxelles.

L’obiettivo è quello di promuovere la diversità, l’equità e l’inclusione per collaborare con le istituzioni europee sostenendo le aziende e le destinazioni locali. Elta è stata fondata da Aitgl, Visit Brussels ed Enit.

«I diritti, come la democrazia e la libertà, non devono mai essere dati per scontati – ha affermato Alessio Virgili, presidente Aitgl alla Convention Iglta – Molte battaglie del passato ci hanno permesso di ottenere successi in termini di libertà di aborto, diritti civili, eutanasia e altro. Spesso abbiamo avuto il mondo imprenditoriale dalla nostra parte: è nostra responsabilità, utilizzando qualsiasi strumento a nostra disposizione, difendere queste conquiste».

La sostenibilità sociale è finalmente un tema importante nell’agenda delle istituzioni europee e della finanza: i criteri di investimento Esg, ad esempio, che pongono attenzione a sfide vitali.

“Oggi, però, purtroppo – ha continuato Virgili – assistiamo a venti di regressione nel campo dei diritti in molte parti del mondo e mai come oggi dobbiamo rimanere vigili. Sentiamo l’urgenza di difendere e contrastare eventuali nuovi venti di pregiudizio».