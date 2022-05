Nasce Dig-Italy, l’ecommerce di Destination Italia













Il tour operator specializzato in incoming Destination Italia fa il salto nell’ecommerce con l’annuncio della costituzione di Dig-Italy, una startup innovativa controllata per il 47% dal t.o. che si focalizzerà sulla vendita online dei prodotti italiani di eccellenza.

Dedicata al turismo incoming con la missione di soddisfare la domanda di prodotti italiani di qualità – proveniente da High Net Worth Individual clienti di Destination Italia –la startup avrà anche un ruolo di connettore con il palcoscenico Italia rappresentato dalle pmi produttrici dell’eccellenza gastronomica, del fashion ed arredamento, dalla cultura di Borghi tra i più belli d’Italia e dalla ristorazione di qualità a kilometri zero.

Dig-Italy è stata costituita, infatti, assieme ad un team di imprenditori e professionisti di alto standing – i cui servizi di ecommerce andranno ad integrare il portafoglio di Destination Italia – con l’obiettivo di compiere un ulteriore passo in avanti verso la “creazione di un polo del turismo tech in grado di offrire ai turisti internazionali la connessione e l’accesso ad una grande vetrina di prodotti e servizi dell’eccellenza italiana rendendo i loro soggiorni in Italia una esperienza unica e indimenticabile”, sottolinea la nota della società quotata su Euronext Growth Milan.

Per Secondina Ravera, presidente e maggiore azionista di Destination Italia, «Dig-Italy rappresenta la risposta al piano strategico a medio termine di Destination Italia, che prevede di coniugare e mettere a sistema il turismo con lo shopping di prodotti di alta qualità italiana. In questo comparto, la competenza e la professionalità dei soci Arrigo Montella, Sila Mochi e Giorgio Mochi che assieme a noi hanno deciso di intraprendere questo percorso faranno la differenza. Il progetto prevede la realizzazione di una piattaforma digitale che consentirà al turista arrivato in Italia grazie a Destination Italia, di georeferenziare territorialmente tutte le “esperienze” presenti nel nostro catalogo – assieme a quelle del brand di lusso, Sono Travel Club, per esperienze esclusive con soluzioni di viaggio uniche, costruite su misura, che si trovano nelle vicinanze del turista in un tragitto massimo di 1 ora».

Tra le experience previste ci sono: visite a Borghi poco conosciuti, possibilità di degustazioni nei luoghi di produzione delle migliori qualità dei prodotti gastronomici italiani, pranzi e cene esclusivi, visita ad artigiani per prodotti di alta qualità e shopping. Il Portale Dig-Italy metterà a disposizione del turista anche tutti i prodotti acquistabili online tipici di quel territorio.

Destination Italia, nei prossimi 3 anni, intende estendere l’iniziativa di Dig-Italy al di fuori dei confini nazionali posizionando la startup come leader di mercato per l’offerta online di prodotti e servizi dell’eccellenza italiana.