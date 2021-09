Nasce Decathlon Travel per viaggiatori sportivi













Per ora è un’esclusiva francese, ma il primo passo nel travel di Decathlon è stato compiuto e ora il brand di articoli sportivi su scala mondiale vende anche viaggi. Ovviamente, all’insegna dello sport, forte della sua esperienza nel settore che tocca quasi il traguardo dei cinquant’anni.

Già online, la piattaforma Decathlon Travel – costruita con lo specialista dei viaggi di avventura Altaï – conta al momento oltre 200 circuiti sportivi in 22 Paesi, con un’offerta fatta di quasi 40 destinazioni e la collaborazione di realtà locali con focus su responsabilità sociale e ambientale.

Nell’offerta della nuova piattaforma francese c’è anche l’Italia, tra Portofino, Costiera Amalfitana, Cortina d’Ampezzo o anche la Toscana. Per prenotare il proprio viaggio, Decathlon chiede di selezionare la tipologia di sport richiesta, la destinazione, il budget e la durata del soggiorno. Sull’Italia, attualmente, i prezzi partono da 320 euro in sù.

Così come si evince dalla piattaforma, con Decathlon Travel sono possibili anche viaggi su misura e pacchetti sci all inclusive offerti in partnership con e-Liberty, Skimium e Allianz.

La creatura di Michel Leclercq è anche sui social media. Qui è possibile consultare la pagina Facebook e quella Instagram.