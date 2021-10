Nasce Creo, il nuovo tour operator di Pesaro













Un nastro azzurro insperato e di questi tempi beneaugurante nel panorama del tour operating italiano. In quel di Pesaro che evidentemente è terra fertile di creatività turistica è nato Creo, t.o. che muove i primi passi seguendo le orme di quell’Eden Made che fu di Nardo Filippetti, prima di essere acquisito da Alpitour con l’intero Gruppo Eden.

I fondatori di questa nuova società sono Fabrizio Imperatori e Jury Truffelli (rispettivamente ex direttore amministrazione finanza e controllo ed ex responsabile controllo di gestione di Eden Viaggi). Professionisti con una pluriennale esperienza che hanno voluto subito in squadra due colleghi di lungo corso come Anya Bracci e Luigi Leone.

«Gli ultimi anni sono stati complessi da molti punti di vista, tanto da condurci a scelte radicali, nel senso originario del termine: abbiamo scelto di continuare a mettere radici qui a Pesaro, investendo e offrendo un’alternativa alle professionalità del turismo che gravitano attorno a questo territorio», affermano.

Ed ecco la mission di Creo che si propone sul mercato con “viaggi non standardizzati, costruiti per e con i clienti, un booking attento, competente, esperto e sorridente. Una relazione chiara, trasparente e proficua con le adv sono le basi su cui si fonda questa nuova impresa, con l’obiettivo di riscoprire e valorizzare l’importanza della relazione umana e di un sano rapporto di collaborazione con partner e clienti”.

«Vogliamo essere creativi, rispettando i luoghi che attraversiamo – aggiungono Bracci e Leone – valorizzando le unicità territoriali, arricchendo l’esperienza dei viaggiatori e delle viaggiatrici con quei dettagli che renderanno diverso ogni viaggio, ogni singolo viaggio. Abbiamo volutamente scelto i migliori partner del settore per tutte le aree dell’azienda, dall’area amministrativa a quella del prodotto, dall’assicurativa all’informatica. E questo perché sappiamo da dove veniamo, conosciamo bene errori e trascorsi e sappiamo ancor meglio dove vogliamo andare».

Ottime intenzioni, dunque, con idee chiare, ancora migliori le premesse. E per il lancio il team di Creo ha scelto un payoff semplice e accattivante quanto il nome del t.o. – “We love making it together” – che non vuole evocare null’altro se non il suo significato: operatore con l’obiettivo di creare insieme ad agenzie e clienti le premesse per costruire quei ricordi che differenziano un viaggio qualunque da “quel viaggio che cambia un po’ la vita”.