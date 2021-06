Nasce Consorzio Maggiore, portale B2B sull’offerta dei territori lacuali













Si chiama Consorzio Maggiore ed è il nuovo portale-concierge per promozione e vendita delle destinazioni turistiche presenti sui Laghi Maggiore, Orta e Mergozzo, nelle Valli dell’Ossola e nella Provincia di Novara. Un canale B2B e B2C, a disposizione anche degli operatori e agenzie di viaggi per la commercializzazione dei territori che circondano una delle zone lacuali più famosa d’Italia.

Con obiettivi nel medio e lungo periodo, tra cui il riconoscimento del consorzio stesso da parte della Regione Piemonte, il Consorzio si prefigge la creazione di reti di collaborazione con altre aree turistiche italiane e internazionali e la partecipazione a progetti dell’Unione Europea sia in ambito transfrontaliero che continentale. Al momento il primo passo è questo sito web che raccoglie e illustra in maniera chiara e immediata l’intera offerta turistica del territorio, caratterizzato da laghi e isole, giardini, valli , borghi storici e una tradizione enogastronomica millenaria.

Il portale di vendita del prodotto turistico, mira a diventare una vetrina privilegiata per la prenotazione alberghiera, extra-alberghiera e per l’acquisto di singoli prodotti ed esperienze turistiche come esperienze ed escursioni, viaggi in motoscafo, servizi di guida, biglietti di ingresso per eventi e musei, noleggio e-bike, ristorazione e molto altro, anche sotto forma di pacchetti realizzati da tour operator del territorio oppure dal settore sales del Consorzio stesso.

Un portale che può anche fungere da vero e proprio concierge – ogni operatore o struttura potrà infatti prenotare, per i propri clienti, attività, escursioni e singoli servizi o pacchetti turistici – o ancora come strumento di ispirazione e ricerca per gli agenti di viaggio italiani, che potranno poi contattare direttamente i professionisti incoming del Consorzio per la creazione di proposte ad hoc. Il Consorzio Maggiore vuole infatti essere un punto di riferimento per la complessiva offerta turistica del territorio, fungendo da raccoglitore della variegata proposta turistica locale, dai servizi singoli ai pacchetti più strutturati