Nasce Canarian Airways, il vettore degli albergatori spagnoli













Una cordata di imprenditori alberghieri vuole salvare i collegamenti con le isole Canarie facendo decollare un nuovo vettore: Canarian Airways. Secondo il quotidiano spagnolo Hosteltur, infatti, il gruppo di albergatori (capitanato da Jorge Marichal, presidente della Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos) insieme a One Airways garantirà la connettività aerea da e per l’arcipelago operando come base sull’aeroporto di Tenerife Sur.

Il nuovo vettore aereo ha avuto l’appoggio anche del Cabildo di Tenerife (organo di governo locale simile al Comune) che ha finanziato il progetto con un contributo di circa 700mila euro.

La compagnia aerea presenterà il prossimo 5 giugno il suo primo aereo, un Airbus A319 da 144 posti, che opererà in quel giorno la rotta inaugurale dall’aeroporto di Madrid verso quello di Tenerife. Il resto dei voli dovrebbe decollare a partire da metà giugno.

Il ceo della compagnia, Óscar Trujillo, ha annunciato che le vendite dei voli apriranno a metà marzo e le previsioni sono quelle di operare collegamenti da Madrid, Barcelona, Vigo e Bilbao in Spagna, mentre sono in cantiere anche voli europei per e da Glasgow, Cardiff e Berlino.