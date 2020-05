Nasce Asso.Mito, l’associazione marchigiana che rappresenta l’incoming

Si è costituita in seno a Confcommercio Marche l’associazione Asso.Mito, che rappresenta le imprese dell’incoming turistico della regione e che vede tra i soci fondatori la Piceno Tour di Ascoli Piceno, CuriousItalia e Riviera Incoming di Pesaro, con la presidenza che è stata assegnata ad Amerigo Varotti.

L’associazione si propone come interlocutore delle istituzioni locali, regionali e nazionali per le politiche turistiche, in particolar modo della Regione Marche: “Un soggetto serio, competente, propositivo, credibile e rappresentativo – si legge nella nota di presentazione – In grado di contribuire alla costruzione di una strategia di promozione turistica con la Regione, dimostrando la volontà delle imprese aderenti di ripartire per un nuovo Rinascimento dopo l’emergenza coronavirus e con la consapevolezza che le Marche sono una Regione di straordinaria bellezza, dove la sostenibilità dell’offerta turistica e la tutela ambientale saranno i plus della nuova policy del settore”.

Così, in questa delicatissima fase congiunturale, conclude la nota, “Asso.Mito vuole sostenere la richiesta di una maggiore attenzione da parte delle istituzioni e della politica nei confronti delle imprese del turismo organizzato, con la previsione di contributi a fondo perduto per i danni economici derivanti dalla crisi epidemiologica che ha annullato tutto il lavoro e gli investimenti fatti nel biennio 2019-20 per la promozione della nostra offerta e per quanto sarà necessario per la ricostruzione dei rapporti e delle attività promozionali per il dopo Covid”.