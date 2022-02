Nasce Around in Italy, il t.o. incoming punta alle ispirazioni di viaggio













Nastro azzurro nell’incoming: nasce Around in Italy, l’operatore specializzato in ispirazioni di viaggio, alla scoperta di un’Italia meno conosciuta, con un’attenzione particolare al turismo sostenibile e responsabile. Le proposte sono incentrate su itinerari di uno o più giorni da assaporare con lentezza che portino a contatto con borghi, cibo e vino, ma anche con abitudini, uomini e natura, senza mai perdere di vista la sostenibilità sociale che si basa sull’inclusione

La mission di Around in Italy è proprio quella di stimolare le ispirazioni di viaggio, come spiega la fondatrice, Monica Meglioli – 52 anni, reggiana, di recente adozione lombarda: «Il turismo in Italia sta cambiando il suo modo di declinarsi. La gente ama cercare e trovare la bellezza inesplorata del nostro territorio. Per questo abbiamo pensato di costruire una realtà in cui promuovere al momento itinerari di prossimità, nuovi, diversi, originali, ‘sensibili alle foglie’, in cui valorizzare l’intera filiera: ristorazione, strutture alberghiere e agrituristiche, realtà enogastronomiche e manifatturiere».

Gli itinerari quindi sono il frutto di un combinato disposto: da una parte esprimono i suggerimenti di viaggiatori che si sono avventurati sulla via di nuove mete, scoprendo l’incredibile patrimonio storico, artistico e paesaggistico nazionale. Dall’altro sono l’effetto di un lavoro di gruppo che il team di “Around In Italy” vuole porre in essere per esaltare quanto di bello e di ancora non conosciuto c’è in Italia.

«Il risultato – continua Monica Meglioli – è di aver creato decine di itinerari nuovi, tutti da scoprire. Chi si collega al nostro sito potrà scegliere e acquistare gli itinerari preferiti. In un rapporto vincente, win-win: sia per chi vuole valorizzare la propria impresa agricola, vitivinicola, enogastronomica e manifatturiera, sia per il turismo che trova in questi vettori nuove realtà che si affrancano dallo stereotipo del turismo italiano dispiegato nel valorizzare solo il grande centro urbano».

Il primo evento pubblico del t.o. sarà il 30 aprile al “NeoruraleHub – Innovation Center Giulio Natta” (Cascina Darsena, Giussago – PV), a soli 18 Km da Piazza Duomo a Milano. Un’area rinaturalizzata, dove si trovano nidi di cicogne, aironi e cavalli allo stato brado: e dove la biodiversità agricola e animale è stata riportata a mille anni fa.