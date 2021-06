Nasce Ana Neo, la piattaforma interattiva di viaggio All Nippon Airways













Ana Holdings, con la sua All Nippon Airways, ha siglato una partnership con lo studio di giochi Jp Games per lanciare Ana Neo, piattaforma virtuale interattiva con cui i viaggiatori di tutto il mondo potranno scoprire le destinazioni, divertirsi e fare shopping facendo rete con gli altri utenti.

Chiave di accesso alla piattaforma Ana Neo è Sky Whale, dove le persone saranno quindi in grado di viaggiare e accedere ad attività interattive e altri ambienti virtuali. Il lancio del servizio è previsto per il 2022, e la piattaforma si avvale delle più recenti innovazioni per creare nuovi legami tra persone e culture, soprattutto in era post Covid.

«Ana Neo porterà la gioia di viaggiare a un pubblico molto più ampio e offrirà agli utenti un’esperienza senza pari – ha detto Mitsuo Tomita, presidente e ceo di Ana Neo – Con riproduzioni realistiche di famosi siti turistici e opportunità di shopping senza precedenti aiuterà le persone a esplorare il mondo comodamente collegati dal proprio dispositivo. Quale prima compagnia aerea globale a lanciare questo tipo di piattaforma, siamo entusiasti di offrire al nostro pubblico nuove possibilità e nuove esperienze».

«Proprio come i viaggi, le piattaforme virtuali sono un modo eccellente per connettersi con le persone e sperimentare nuove possibilità – ha detto Hajime Tabata, chief producer di Ana Neo e chief executive officer di Jp Games – Ana Neo reimmagina in maniera nuova e audace la piattaforma virtuale, sfruttando le ultime scoperte tecnologiche per creare un mondo digitale coinvolgente e che cattura la meraviglia dei viaggi, permettendo a famiglie e amici di farli insieme».