Mytraintravel.com, il nuovo sito Sncf dedicato alle agenzie di viaggi













La compagnia ferroviaria Sncf ha lanciato il suo nuovo sito di prenotazione online per le agenzie di viaggio europee con più funzionalità e più vantaggi.

Mytraintravel.com è stato lanciato il 3 gennaio 2022 e attraverso una serie di nuove funzionalità contribuisce a migliorare il processo di vendita per il cliente leisure e risponde meglio alle esigenze del settore dei viaggi aziendali.*

L’offerta ad alta velocità della Sncf in Francia e a livello internazionale prevede Eurostar, Thalys, Lyria, Tgv Renfe in cooperazione, Tgv Db in cooperazione, Tgv Francia-Italia e Tgv Francia-Belgio.

Il nuovissimo sito web della Sncf permette di accedere ad alcune nuove funzionalità attese da tempo come:

Possibilità di registrare un account e avere un accesso immediato

Sito web sarà multilingue

Apertura immediata del conto per le piccole e medie agenzie

Pagamento in valuta locale

Possibilità di cambio e rimborso in maniera immediata

in maniera immediata Prenotazioni multi segmento più facili

Disponibili da ora tutte le carte di riduzione commerciali e associate : Carte Liberté e Carte Avantage

Possibilità di vendere tariffe aziendali negoziate

negoziate Abilitazione dei codici promozionali e campi voucher

Le carte fedeltà Grand Voyageurs possono ora essere abbinate alle prenotazioni dei vostri viaggiatori

Creazione e gestione del profilo dei viaggiatori

Mappa dei posti in Prima classe

“Garanzia G30” abilitata (quando un treno ha un ritardo di 30 minuti o più)

abilitata (quando un treno ha un ritardo di 30 minuti o più) Possibilità per l’amministratore dell’agenzia di creare sottoconti per i suoi colleghi agenti

agenti Le fatture mensili così come i dettagli completi di tutti i biglietti prenotati sono ora disponibili sul sito web

EMISSIONI DI CO2 E VIAGGI SOSTENIBILI

Il nuovo sito web, inoltre, indicherà le emissioni di CO2 per ogni tragitto. Sncf è uno dei principali attori dei viaggi sostenibili ed è il mezzo di trasporto più ecologico in quanto genera 50 volte meno emissioni di un viaggio in auto (auto condivisa) e 80 volte meno emissioni di un viaggio in aereo.

Viaggiare in treno in Europa non è mai stato così facile e cosi ecologico!

*Le prenotazioni per i gruppi non sono disponibili sul sito web

Info: Mytraintravel.com