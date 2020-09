MySunSea, Legnani: «Estate? Bene Sardegna e Lampedusa»

«Le destinazioni mare principali di MySunSea sono da sempre in Italia con Sardegna e Lampedusa, e sull’estero Grecia, dove però in questa estate, che ha sconvolto ogni previsione e strategia, è stato impossibile mantenere gli impegni previsti», ha spiegato il direttore commerciale dell’operatore bolognese, Astorre Legnani.

«Blue Panorama, nostro principale partner aereo ha cancellato tutti i voli sulla destinazione, Volotea li ha ridotti in modo importante e questo ha penalizzato i nostri flussi sulle isole greche – ha proseguito il direttore commerciale di MySunSea – Fortunatamente abbiamo potuto rimediare a queste mancanze di prodotto concentrandoci su Sardegna e Lampedusa, che hanno sortito effetti a tratti sorprendenti. I passeggeri di agosto su Lampedusa sono diminuiti solo di un 30% rispetto al 2019 e la Sardegna, soprattutto la zona di S.Teodoro, ha addirittura avuto un incremento».

Per quel che riguarda Lampedusa, il tempo è bello anche in ottobre e si fa tranquillamente il bagno, per cui abbiamo allungato la programmazione fino alla fine del mese e stiamo proponendo anche hotel di livello per le richieste di viaggi di nozze.

Rosita Angelini, amministratore delegato, ha aggiunto: «Per l’autunno-inverno abbiamo creato il catalogo Esperienze Italiane, su cui sono già aperte le vendite. Al momento in programmazione ci sono Sicilia, Puglia, Calabria e Basilicata, ma verrà presto integrato con le città d’arte, montagna e altre regioni. Non è stato di certo facile affrontare questa estate, ma crediamo nella pianificazione, nell’esplorazione di nuove possibilità, non perdendo di vista il nostro core business, ma anzi arricchendolo».