MyCwt, nuove funzionalità collaborative per i business traveller

Cwt amplia la gamma di servizi disponibili nella sua piattaforma my Cwt. L’azienda di travel management inserisce infatti nuove feature su pianificazione, gestione e funzionalità collaborative. I nuovi tools agevoleranno i business traveller e gli organizzatori a pianificare e gestire i viaggi, collaborare con i colleghi e far fronte in maniera migliore agli imprevisti del travel.

Nel dettaglio, si potrà condividere una visione realtime dell’itinerario tramite il portale web myCwt e l’app mobile, visualizzando i dettagli di voli e hotel, compresi gli eventuali cambiamenti di programma. E nel corso dell’anno evrrà implementata anche la funzionalità che permetterà ai colleghi di replicare l’itinerario condiviso acquistando gli stessi servizi, come voli e hotel, con un click, permettendo così di facilitare il processo di booking per i team che viaggiano insieme.

Sono state semplificate anche le procedure di modifica delle prenotazioni aeree, con la possibilità di visualizzare velocemente i cambi e le policy di cancellazione, acquistare un volo alternativo e visualizzare i costi aggiuntivi.

Commenta Erica Antony, chief product officer Cwt, «Le nuove funzionalità agevoleranno la collaborazione tra colleghi in un momento in cui i viaggi business continuano ad evolversi. Per esempio, con il lavoro da remoto e ibrido diventato ormai la norma, ci aspettiamo che si viaggerà di più per piccoli meeting per incontrare di persona i team, rendendo dunque più importante il coordinamento degli itinerari e la possibilità di effettuare modifiche velocemente».

Le implementazioni seguono l’annuncio dell‘investimento da 100 milioni di dollari reso noto da Cwt per la sua piattaforma myCwt.