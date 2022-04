My SunSea lancia la programmazione estiva 2022













È un’estate di prossimità quella allestita da My SunSea, l’operatore di Bologna che lancia la sua programmazione per una stagione impostata su destinazioni sicure e collaudate in Italia e Grecia.

«Sono buone le prospettive per l’estate in arrivo – osserva Rosita Angelini, ad del tour operator – E sulle destinazioni selezionate abbiamo aumentato gli impegni e ottimizzato l’offerta. Ci siamo dedicati a tre mete sulle quali abbiamo una fortissima presenza e ottimi collegamenti, parte fondamentale anche dei pacchetti dinamici, già prenotabili sul nostro sito: Lampedusa, il nostro cavallo di battaglia, la Grecia con Zante e la Sardegna».

«Abbiamo deciso di non disperdere l’offerta – aggiunge Angelucci – E di concentrarci anche per i dinamici sulle aree dove siamo ben radicati e dove proponiamo da anni pacchetti My SunSea con voli charter e impegni vuoto per pieno».

Confermata la particolare attenzione al canale agenziale, con un’operazione dedicata agli adv come spiega l’ad: «Alla fine del mese di maggio (28/29) abbiamo pensato a una iniziativa su Lampedusa che potremmo definire un fam trip per dare la possibilità di scoprire la bellissima isola con un’offerta dedicata ma in autonomia, estesa a eventuale accompagnatore. Il nostro direttore commerciale, Astorre Legnani, li raggiungerà per un momento formativo».