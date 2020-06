Musement, ora tutti i dipendenti sono in smart working

Con biglietti per tour e attrazioni venduti in 1.400 destinazioni e 130 Paesi in tutto il mondo Musement, parte della divisione destination experience del Gruppo Tui, ha incoraggiato tutti i suoi dipendenti a lavorare da casa già da febbraio, quando il Covid-19 ha iniziato a diffondersi in tutta Europa. Ragion per cui, oltre 240 dipendenti in tutto il mondo, di cui 200 in Italia, lavorano da remoto da quattro mesi.

Sebbene ai dipendenti di Musement – ora in fase di ripartenza e a lavoro per crescere anche nel segmento crociere – sia mancato l’aspetto sociale del lavorare in ufficio (20% dei rispondenti), oltre il 90% di loro ha trovato aspetti positivi nello smart working, dichiarando che il lavoro da casa in questo periodo ha significato maggiore attenzione e produttività. I dipendenti inoltre hanno sottolineato che sono riusciti a trovare un maggiore equilibrio tra lavoro e vita privata (34%), e si sono sentiti in grado di gestire meglio il loro tempo (51%).

Alessandro Petazzi, ceo di Musement, ha detto: «Fortunatamente siamo sempre stati predisposti per lo smart working e in questo periodo abbiamo dimostrato che può essere adottato in modo massiccio e stabile, mantenendo la continuità del business grazie alla cultura aziendale fondata sulla fiducia reciproca e sul lavorare per obiettivi. Musement ha una cultura di innovazione, cooperazione, flessibilità e fiducia e siamo orgogliosi di mettere i nostri dipendenti e le loro esigenze al primo posto».

Gli uffici di Musement rimarranno chiusi durante l’estate e la sede di Milano riaprirà non prima di settembre. L’azienda sta ora adottando le misure necessarie per garantire che i suoi spazi siano conformi a tutte le norme in termini di igiene e sicurezza. Quando gli uffici di Musement riapriranno, i dipendenti potranno scegliere in modo flessibile il luogo in cui lavorare. Chi vorrà continuare a lavorare da casa potrà farlo continuativamente, nei tempi e nei periodi che più riterrà opportuni e in coerenza con l’organizzazione del proprio team.