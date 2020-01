Musei meno noti, al via la campagna del ministero

Il ministero per i Beni e le Attività culturali e il Turismo – tramite la Direzione generale Musei – ha lanciato la campagna promozionale e di comunicazione sociale sui musei meno noti, attraverso mezzi di informazione, radio, tv, internet e stampa.

Con lo slogan “Ogni museo, un’emozione che ti fa crescere”, il Mibact intende valorizzare il patrimonio culturale e sviluppare una fruizione più ampia degli istituti poco conosciuti presenti sul territorio nazionale, che sono altrettanto ricchi di capolavori.

“L’Italia è ricca di cultura: abbiamo grandi opere, grandi musei, grandi artisti. E questo lo sanno tutti – spiega la Direzione generale Musei in una nota – Quel che in pochi sanno però è che nel nostro Paese esistono migliaia di piccoli musei che contengono meraviglie tali da farci emozionare ogni volta che ne scopriamo uno e quando entriamo ci troviamo di fronte a grandi opere d’arte che ci lasciano stupiti, che ci fanno crescere come persone e che ci rendono orgogliosi di vivere in questo Paese”.

Tra i centri culturali promossi dalla campagna ministeriale ci sono: il Museo archeologico nazionale della Basilicata “Dinu Adamasteanu”, il Museo nazionale archeologico della Sibaritide, la Cattolica di Stilo, il Museo nazionale di Ravenna, l’Abbazia di Pomposa e il Museo pomposiano, il Museo nazionale dell’età neoclassica in Romagna di Palazzo Milzetti, la Camera di San Paolo a Parma, il Museo archeologico nazionale di Aquileia, il Museo nazionale della Preistoria della Valle Camonica, le pinacoteche nazionali di Cagliari e Sassari, i musei nazionali di Lucca (Pinacoteca di Palazzo Mansi e Villa Guinigi), la Villa Medicea di Poggio a Caiano.