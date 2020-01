Musei gratis, record da oltre 170mila ingressi

Oltre 170mila ingressi nella prima domenica di Musei Gratis, l’iniziativa del Mibact che offre ingressi gratuiti nei musei statali nella prima domenica di ogni mese. Tra i siti più visitati figurano il Colosseo con circa 24mila ingressi, Pompei con 11mila presenze, il Giardino di Boboli e Palazzo Pitti a Firenze con 10mila accessi.

La promozione del ministero per i Beni e le attività culturali e per il Turismo, introdotta dal ministro Franceschini nel 2014, dalla prima edizione a oggi ha fatto registrare qualcosa come 17 milioni di visitatori. A questi si sommano i visitatori dei musei comunali che hanno via via aderito alla promozione.

Nel diramare i dati ufficiali della prima edizione di quest’anno, il ministro Franceschini ha confermato che questa operazione verrà assicurata anche per tutto il 2020, ogni prima domenica del mese, auspicando come in passato l’adesione di molti musei comunali.