Muoviti, il festival fitness sbarca nei resort Aeroviaggi













Aeroviaggi rafforza il legame di brand con il mondo dello sport, diventando partner esclusivo ufficiale della manifestazione nazionale di fitness Muoviti 2021. L’iniziativa di quest’anno, ideata e organizzata da Palestre Body Studio e Ag Marketing & Events insieme all’operatore, diventa per la prima volta un format di evento continuativo con più tappe nel corso del 2021. La manifestazione sarà ospitata quest’anno in esclusiva presso i premium resort del Gruppo in Sicilia: Torre del Barone, Favignana, Pollina e Brucoli Village.

Si comincia il 21, 22 e 23 maggio con la Holiday Spring Edition di Muoviti che si terrà presso il Premium Resort Torre del Barone a Sciaccamare, con tre giorni full day dedicati al fitness e al divertimento all’insegna della sicurezza, nel rispetto di tutte le disposizioni di prevenzione anti-Covid.

Dal fitness allo yoga, dal padel al basket, dal sup al beach volley e ancora dalla canoa al windfoil, un ventaglio di discipline saranno proposte agli ospiti del resort. La successiva tappa della manifestazione si terrà dal 23 al 26 luglio nella cornice dell’isola di Favignana presso il Favignana Premium Resort in procinto di essere inaugurato il prossimo 28 maggio.

Nei premium resort Aeroviaggi gli ospiti allenati dai trainer di Palestre Body Studio, avranno l’opportunità di seguire lezioni di group cycling, personal training e small group, oltre ai format di allenamento cardio/tono acquagym e olistico.