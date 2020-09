Mumbai Airport, ora il check in diventa contactless

È sempre più contactless l’esperienza di viaggio post Covid. L’ultimo esempio arriva dal Mumbai Airport, che per le operazioni di check in lascia fare tutto agli smartphone in appositi chioschi di controllo.

La nuova soluzione tecnologica sviluppata da Sita – che si concretizza con la scannerizzazione di un Qr Code – offerta dallo scalo indiano permette ai passeggeri, dunque, di prendere la propria carta d’imbarco senza effettuare alcuna interazione con lo staff della compagnia aerea con cui si vola.

Il contactless check in è attualmente disponibile in circa 50 chioschi nel Terminal 2 dell’aeroporto di Mumbai e, per ora, è applicabile solo per i voli nazionali poiché quelli internazionali richiedono un passaporto aggiuntivo e un controllo del visto. Tuttavia, se l’implementazione risulta fluida, si potrebbero vedere più aeroporti aggiungere tale funzionalità.