Msc World Europa, coin ceremony a Saint Nazaire

Proseguono i lavori per la costruzione di Msc World Europa, la prima nave di Msc Crociere alimentata a gnl (gas naturale liquefatto), il combustibile fossile più ecologico al mondo. Si è svolta presso i cantieri navali di Chantiers de l’Atlantique a Saint Nazaire, in Francia, la tradizionale coin ceremony.

La nuova unità, con una stazza lorda di oltre 200mila tonnellate, sarà consegnata ed entrerà in servizio nel 2022.

Le madrine della cerimonia sono state Zoe Africa Vago, figlia di Alexa Aponte-Vago e dell’executive vhairman di Msc Cruises Pierfrancesco Vago, e Aurore Bezard, del dipartimento risorse umane di Chantiers de l’Atlantique, in rappresentanza dell’armatore e del costruttore. Come da tradizione durante la cerimonia sono state posizionate due monete dentro la chiglia, un gesto di benedizione e buona augurio per la navigazione con radici storiche antichissime.

«Msc World Europa è un’ulteriore segno tangibile del nostro impegno verso l’ambiente, come dimostra anche la maggiore riduzione delle emissioni di carbonio della nave rispetto a molte altre navi da crociera esistenti alimentate a gnl – ha dichiarato Pierfrancesco Vago – È infatti al momento la nave più ecologica tra quelle attualmente esistenti. Con questa unità riconfermiamo la volontà di continuare a investire in tecnologie ambientali di ultima generazione per raggiungere, nel lungo periodo, l’impatto zero delle nostre operazioni».

Europa sarà dotata anche di un nuovo sistema da 50 kilowatt che incorpora la tecnologia delle celle a combustibile a ossido solido (Sofc) per la conversione dell’energia chimica del gnl in elettricità e calore. È la prima volta che una nave da crociera utilizza celle a combustibile alimentate a gas naturale liquefatto e ciò consentirà di ridurre ulteriormente le emissioni di gas serra di circa il 30% rispetto a un motore gnl convenzionale, senza emissioni di ossidi di azoto, ossidi di zolfo o particelle sottili. Questa soluzione offre il vantaggio di essere compatibile sia con il gnl, che con altri carburanti a basse emissioni di carbonio.

«Siamo orgogliosi di inaugurare la costruzione di una nave che fisserà gli standard per le crociere del futuro – ha affermato Laurent Castaing, general manager di Chantiers de l’Atlantique – Si tratta di una pietra miliare nella storia della nostra cooperazione ventennale con MscCrociere, che ha già visto la realizzazione di alcune delle navi da crociera più innovative mai costruite».

La nave sarà inoltre dotata di un sistema di trattamento delle acque reflue di nuova generazione che supera alcuni dei più severi standard normativi del mondo, e di altre tecnologie ambientali all’avanguardia.

A Saint Nazaire è in costruzione anche la prossima ammiraglia – Msc Virtuosa – che sarà consegnata il prossimo anno. La compagnia ha anche altri ordini in essere con Chantiers de l’Atlantique per altre navi alimentate a gnl della classe World e della classe Meraviglia.