Msc vuole Ita Airways:

al via l’operazione con Lufthansa













Il Gruppo Msc punta ad acquisire la maggioranza in Ita Airways. La compagnia ha manifestato al governo italiano il proprio interesse, con l’obiettivo di realizzare una partnership con il governo italiano e Lufthansa come partner industriale del progetto. Quest’ultima si è già dichiarata interessata a prendere parte all’iniziativa.

L’interesse del Gruppo Msc a un quota di maggioranza del vettore nasce, si legge nella nota della compagnia “dalla possibilità di attivare sinergie positive per entrambe le società sia nel settore cargo che nel settore crociere”.

Msc e Lufthansa, a seguito della manifestazione di interesse, richiedono un periodo di esclusiva di 90 giorni lavorativi e soggetto ad approvazioni regolatorie e due diligence.

Ita Airways, da parte sua, conferma di aver ricevuto una manifestazione di interesse da parte del Gruppo Msc e di Lufthansa per acquisire la maggioranza del vettore. Richiesta che sarà esaminata nei dettagli in una prossima riunione del cda, previsto per il prossimo 31 gennaio.



Msc e Lufthansa hanno anche espresso il desiderio che il governo italiano mantenga una quota di minoranza all’interno della società.

La manifestazione di interesse da parte del Gruppo Msc è solo l’ultimo – almeno in ordine cronologico – dei colpi di scena nella storia della newco e di questi ultimi giorni. Dall’avvicinarsi dell’accordo con Lufthansa, che sembra intenzionata ad acquisire il 40% della compagnia italiana, al ritorno in pista del brand Alitalia, annunciato dal presidente di Ita Airways giovedì 20 gennaio durante l’audizione alla Commissione Trasporti della Camera.

Già l’avvio della newco era stato segnato dal doppio colpo di scena: prima l’acquisizione del marchio Az per 90 milioni di euro, poi l’annuncio del nome Ita Airways che decolla con livrea blu e un nuovo programma fedeltà: Volare.

Per quanto riguardo l’operazione Lufthansa, infine, nella mattina del 24 gennaio erano già arrivati segnali importanti da Bruxelles. Il divieto di effettuare acquisizioni imposto a Lufthansa quando, il 25 giugno 2020, l’Ue ha autorizzato la ricapitalizzazione della casa madre con il concorso di 6 miliardi di euro pubblici, “è cessato, visto che la compagnia ha ormai restituito buona parte degli aiuti ricevuti”.

Lo ha spiegato la portavoce della Commissione europea per la Concorrenza, Arianna Podestà. «Abbiamo approvato il piano per la ricapitalizzazione di Lufthansa a certe condizioni. Le condizioni includevano, tra le altre cose, anche un divieto di acquisizione. Lufthansa rimane impegnata alla maggior parte delle condizioni, ma considerando» che la maggior parte dell’aiuto «è stato rimborsato, il bando per le acquisizioni e i limiti alla retribuzione dei manager sono stati rimossi. Continuiamo a monitorare l’attuazione della decisione».