Msc Virtuosa riprende a navigare nel Regno Unito dal 20 maggio













È arrivata a Southampton ed è pronta a salpare per il viaggio inaugurale intorno alle isole britanniche il 20 maggio Msc Virtuosa. L’ammiraglia di Msc Crociere guida la ripartenza delle crociere nel Regno Unito, offrendo agli ospiti una scelta di mini crociere di tre e quattro notti a partire dal 20 maggio; dal 5 giugno saranno disponibili itinerari da sette notti per tutta la stagione estiva.

Le crociere di una settimana includono tappe presso l’isola di Portland e la città di Belfast, in Irlanda del Nord, e offrono ulteriori porti d’imbarco a Liverpool e Greenock, vicino a Glasgow, in Scozia, oltre all’homeport di Southampton con cui la compagnia di crociere ha recentemente annunciato una partnership a lungo termine. La nave salperà inizialmente dal City Cruise Terminal, sino all’apertura del nuovo terminal.

Sarà la terza nave di Msc ad aver ripreso a navigare, unendosi alle due già operative nel Mediterraneo: Msc Seaside, ripartita il 1° maggio, e Msc Grandiosa, che ha ripreso a navigare da agosto 2020 nel Mediterraneo. Tutte le navi della compagnia adottano il protocollo di salute e sicurezza messo a punto dalla compagnia.

Msc Virtuosa è una delle navi più innovative ed ecologicamente avanzate della flotta. I 19 ponti della nave offriranno agli ospiti britannici cucina raffinata, intrattenimento, bar e lounge, boutique per lo shopping, spa e centri fitness, un aquapark e club dedicati a bambini e adolescenti. L’attrazione principale della nave è la promenade, con la passeggiata di 112 metri sovrastata da una cupola a led, il cuore della nave.

A bordo c’è anche la novità Msc Starship Club, che coniuga bar e intrattenimento e si ispira all’idea dell’astronave del futuro di Msc Crociere, la Msc Starliner One, che ha in dotazione tecnologie all’avanguardia progettate per creare un’atmosfera futuristica. Rob, il primo barman umanoide al mondo su una nave da crociera, mescolerà e servirà i suoi cocktail d’autore, alcolici e analcolici, e drink personalizzati, proprio come un bartender umano, coinvolgendo gli ospiti con la sua voce e le sue espressioni umane.