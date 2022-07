Msc Seaside si ferma: “Problema elettrico”













Msc Seaside si ferma per qualche giorno. A causa di un problema elettrico a uno dei motori principali, che ha causato una significativa riduzione della velocità, la nave rientra in cantiere per i lavori di manutenzione nel bacino di carenaggio.

Msc Crociere auspica che la nave possa riprendere la regolare programmazione dal prossimo 19 luglio. Intanto riprotegge i passeggeri su altre navi, “in partenza dallo stesso porto o dal porto più vicino, nello stesso periodo, stessa sistemazione e prezzo della crociera originariamente prenotata su Seaside”.

La compagnia aggiunge: “Se i clienti non desiderassero optare per una delle suddette alternative, saremo lieti di riproteggerli su una qualsiasi altra crociera, attualmente in programmazione nel Mediterraneoo in qualsiasi altra destinazione, anche oltre la stagione estiva in corso, ma sempre stessa sistemazione e prezzo della crociera originariamente prenotata su Seaside (eventuali costi di volo o trasferimento necessari per raggiungere il porto di imbarco saranno a proprie spese), previa disponibilità”.

In entrambi i casi, Msc Crociere offre un credito a bordo rimborsabile equivalente a: 200 euro a cabina interna (100 in caso di cabina singola), 300 euro a cabina esterna (150 in caso di cabina singola), 500 euro a cabina con balcone (250 in caso di cabina singola), 800 euro a cabina Yacht Club (400 in caso di cabina singola).

Se i clienti non saranno interessati alle alternative proposte, riceveranno in “Voucher Future Cruise” valido fino al 31 dicembre 2022 pari al valore del pacchetto crociera prenotato e pagato, oltre a un credito di bordo rimborsabile di 200 euro a cabina (100 euro se singola).