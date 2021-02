Msc Seashore, tra sei mesi arriva la più grande nave italiana













Il 2021 di Msc Crociere prevede due new entry in flotta. Dopo Msc Virtuosa, che entrerà in servizio ad aprile, tra sei mesi debutta anche Msc Seashore, nuova ammiraglia tutta italiana costruita da Fincantieri.

Sarà la nave più lunga della flotta (339 metri) e la più grande mai costruita in Italia. Prima unità della classe Seaside Evo, è stata progettata prevalentemente per climi caldi e per consentire agli ospiti di vivere un’esperienza crocieristica all’aria aperta. In servizio da agosto, dedicherà infatti la stagione estiva inaugurale al Mediterraneo – con scali a Genova, Napoli, Messina, Malta, Barcellona e Marsiglia – per poi spostarsi negli Stati Uniti, con homeport Miami, e da novembre sarà impiegata per itinerari di 7 notti nei Caraibi orientali e occidentali e alle Bahamas, comprese le soste all’isola privata Ocean Cay Msc Marine Reserve.

Ecco le principali caratteristiche della nuova ammiraglia: 13.000 mq di spazio esterno con bar e ristoranti all’aperto; 6 piscine ancora più grandi, tra cui una nuova Infinity Pool e due Infinity Whirlpool; un’ampia promenade esterna sul mare lunga 540 metri, per prendere un drink, cenare all’aperto o per una passeggiata sul mare; Msc Yacht Club più grande, su 3.000 mq e quattro ponti con due nuove Owner’s Suite; 11 diverse tipologie di cabine e suite con balcone tra cui 50 suite di poppa, con terrazzini privati di 15 mq e 32 suite con balconi dotati di vasche idromassaggio private all’aperto.

«Ogni nuova nave rappresenta uno stimolo per continuare a innovare e spingere più in alto i confini del design – ha dichiarato Pierfrancesco Vago, executive chairman di Msc Cruises – Msc Seashore rappresenta un’evoluzione della classe Seaside, grazie a maggiori dimensioni e aree arricchite. Il 65% delle aree pubbliche è stato reinventato con l’obiettivo di creare qualcosa di veramente unico per i nostri ospiti e il nuovo design di poppa ci ha permesso di introdurre una nuova lounge, il Cabaret Rouge, che si estende su due ponti con vista sul mare e che offre nuove esperienze di intrattenimento. L’esperienza di ristoranti tematici è stata rinnovata con lo Chef’s Court sul ponte 8, che sarà un punto di riferimento per bar e ristoranti. Anche le aree delle piscine sono state implementate, grazie a una vasca magrodome su due ponti e una Infinity pool a poppa».

Tra le caratteristiche distintive della nave c’è il Ponte dei Sospiri con il pavimento in vetro a poppa, a 22 metri di altezza dall’Infinity Pool del ponte 8, gli ascensori panoramici di poppa e passerelle con pavimento in vetro su entrambi i lati della nave.

«Le innovazioni non riguardano soltanto il design e l’esperienza degli ospiti, ma anche l’introduzione di ulteriori tecnologie all’avanguardia – ha aggiunto Vago –Seashore sarà la prima nave da crociera al mondo a disporre di un nuovo sistema di sanificazione dell’aria sviluppato da Fincantieri. Safe Air utilizza la tecnologia della lampada Uv-C che elimina il 99% di virus e batteri per garantire aria pulita e sicura. Inoltre, nell’ambito del nostro impegno per l’ambiente e del percorso verso l’eliminazione delle emissioni di Co2, Msc Seashore sarà dotata di tecnologie ambientali di ultima generazione con miglioramenti dell’efficienza energetica, dei più recenti sistemi per ridurre le emissioni atmosferiche e di un sistema avanzato per le acque sistema di trattamento con standard di purificazione superiori alla maggior parte degli impianti di trattamento delle acque reflue a terra».