Msc Seascape supera le prove in mare. Battesimo a dicembre a New York

Prove in mare completate con successo per Msc Seascape, la nuova ammiraglia italiana della flotta di Msc Crociere, la nave più grande e tecnologicamente avanzata mai costruita nel nostro Paese.

Sarà la quarta unità della classe Seaside e la seconda Seaside Evo costruita in Italia da Fincantieri. La nave, che ha una stazza lorda di 169.400 tonnellate, sarà consegnata alla compagnia a fine novembre.

La cerimonia di battesimo di Msc Seascape si terrà a New York il 7 dicembre 2022 presso il Manhattan Cruise Terminal. La nuova nave offrirà due diversi itinerari di sette notti, con scalo a Ocean Cay Msc Marine Reserve e Nassau alle Bahamas, San Juan a Porto Rico e Puerto Plata nella Repubblica Dominicana, oppure con scalo a Ocean Cay, Cozumel in Messico, George Town alle Isole Cayman e Ocho Rios in Giamaica.

Msc Seascape sarà la seconda nave ad entrare in servizio nel 2022, dopo Msc World Europa che entrerà in servizio qualche settimana prima.

«Con l’arrivo di queste due nuove navi, la flotta passerà tra qualche mese da 19 a 21 unità, e il prossimo maggio, con il battesimo di Msc Euribia, raggiungerà le 22 unità – sottolinea Leonardo Massa, managing director di Msc Crociere – Un incremento di capacità che andrà ad arricchire ulteriormente la nostra offerta di destinazioni e itinerari disponibili in tutti i mari del mondo, e che testimonia la grande fiducia di Msc Crociere per il futuro. La compagnia, grazie a questo inarrestabile piano di crescita, continuerà a scalare posizioni di mercato a livello globale, guidando il settore delle crociere con navi sempre più tecnologicamente avanzate e sempre più attente all’ambiente».

Come per la nave gemella Msc Seashore, il 65% degli spazi pubblici di Seascape è stato ripensato rispetto al prototipo originale Seaside, portando l’esperienza degli ospiti a un livello superiore e offrendo nuove location. Tra le caratteristiche: 98 ore di intrattenimento dal vivo per ogni crociera, 7.567 m² di spazio dedicato ai bambini e opzioni di divertimento all’avanguardia; 2.270 cabine di 12 diverse tipologie e suite con balcone, incluse le suite di poppa; 11 punti di ristoro, 19 bar e lounge anche all’aperto; sei piscine, tra cui l’infinity pool a poppa; l’Msc Yacht Club con 3.000 m² di spazio; la promenade sul lungomare più vicina all’acqua, che si estende per quasi 540 metri; il Ponte dei Sospiri con pavimento in vetro al ponte 16.

La nave sarà dotata delle più recenti tecnologie ambientali che includono sistemi di riduzione catalitica selettiva su ciascuno dei quattro motori per diminuire fino al 90% le emissioni di ossido di azoto. Dotata dei migliori sistemi di trattamento delle acque reflue della categoria, con standard di depurazione superiori alla maggior parte degli impianti di trattamento delle acque reflue sulla terraferma, la nave include sistemi avanzati di gestione dei rifiuti, sistemi di trattamento delle acque di zavorra approvati dalla Guardia Costiera degli Stati Uniti, sistemi di ultima generazione per la prevenzione degli scarichi di olio dai locali dei macchinari ed efficaci miglioramenti dell’efficienza energetica, dai sistemi di recupero del calore all’illuminazione a led in grado di risparmiare energia. Sarà anche adotata di un sistema di gestione del rumore irradiato sott’acqua con l’obiettivo di ridurre al minimo i potenziali effetti sui mammiferi marini.