Msc Seascape, battesimo a dicembre a New York













Sarà il Manhattan Cruise Terminal di New York a ospitare – il 7 dicembre – il battesimo di Msc Seascape, nuova nave della flotta di Msc Crociere.

È la prima volta che la compagnia sceglie la Grande Mela per il varo di una nuova nave. Una scelta che sottolinea i piani di rafforzamento oltreoceano di Msc, che infatti a partire dalla primavera 2023 lancerà le crociere per tutto l’anno di Msc Meraviglia proprio da New York, terzo homeport statunitense, dopo Miami e Port Canaveral.

Madrina (per la 18ª volta con Msc) di Seascape sarà l’attrice Sophia Loren.

Dopo il battesimo, la nave si trasferirà a Miami e inizierà la stagione inaugurale nei Caraibi orientali e occidentali. Due diversi itinerari di sette notti da PortMiami: sul versante orientale, scalo a Ocean Cay Msc Marine Reserve e Nassau, Bahamas; San Juan, Porto Rico; Puerto Plata in Repubblica Dominicana. Per i Caraibi occidentali: Ocean Cay Msc Marine Reserve, Cozumel, Messico; George Town, Isole Cayman; Ocho Rios, Giamaica.

La nave – da 5.179 passeggeri – è la seconda unità di classe Seaside Evo a entrare nella flotta e la quarta di classe Seaside. Msc prevede anche un secondo battesimo nel 2022: Msc World Europa, prima della World class della compagnia.

«Siamo lieti di celebrare questo importante traguardo a New York City, che occupa un posto speciale nella storia del nostro Gruppo, essendo stata servita da navi della divisione cargo del Gruppo Msc dal 1985 – ha detto Pierfrancesco Vago, executive chairman di Msc Cruises – Oggi, con Mediterranean Shipping Company alla guida del settore del trasporto di container a livello globale e in tutto il Nord America, Msc Crociere è cresciuta fino a diventare un attore importante nel settore crocieristico statunitense. Stiamo preparando un’importante espansione strategica lungo la costa orientale con crociere tutto l’anno da New York nel 2023. Non c’era modo migliore per celebrare una simile conquista, se non la cerimonia di battesimo di Msc Seascape in questa meravigliosa città».