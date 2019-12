Msc rivenditore ufficiale dei biglietti per Expo Dubai 2020

Per Expo Dubai 2020, gli ospiti di Msc Lirica e Msc Seaview – che saranno posizionate nel Golfo durante l’evento – avranno la possibilità di prendere parte a quello che è considerato il più grande evento mai organizzato nel mondo arabo, con 25 milioni di visite attese da tutto il mondo. La compagnia di crociere è rivenditore ufficiale dei biglietti per l’esposizione universale.

Msc Lirica farà scalo a Dubai per l’inverno 2020 con crociere di 7 notti che partono ogni domenica per Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi Uniti, l’oasi Sir Bani Yas Island al largo della costa della capitale e Muscat, in Oman, prima di tornare a Dubai. Per chi sarà ospite a bordo di Msc Lirica il costo dell’ingresso all’Expo 2020 – dal 15 novembre 2020 al 10 aprile 2021 – sarà incluso nel biglietto di crociera.

I crocieristi potranno inoltre beneficiare di navette gratuite disponibili dal porto di Dubai all’Expo 2020 e viceversa, oltre a un voucher “coda intelligente” che darà la possibilità di accedere velocemente a tre padiglioni. L’escursione, infine, consentirà agli ospiti dell’Expo 2020 di scoprire tutto ciò che il più grande salone del mondo ha da offrire.

Le visite si svolgeranno il sabato e il lunedì per Msc Lirica e comprenderanno il biglietto d’ingresso all’esposizione universale e i trasferimenti di andata e ritorno. Una volta a bordo, gli ospiti potranno contattare il team Shorex per confermare il giorno dell’esperienza.

Anche Msc Seaview sarà presente nel Golfo nell’inverno 2020 e gli ospiti potranno acquistare in anticipo – oltre che a bordo – i pacchetti ufficiali per l’esposizione universale e i collegamenti trasporti terrestri dedicati. La nave farà scalo a Dubai il sabato e poi ad Abu Dhabi, Sir Bani Yas Island, Bahrain e Doha prima di tornare a Dubai dove gli ospiti potranno visitare l’Expo 2020 il venerdì.