Msc regala i film su Rakuten tv a chi ha prenotato una crociera

Nel rispetto delle misure straordinarie per far fronte alla pandemia, Msc ha sospeso le crociere durante questa pausa natalizia, rinunciando temporaneamente a far viaggiare le persone sulle proprie navi. Propone per questo di farle viaggiare almeno con la fantasia e regalare momenti piacevoli da trascorrere in famiglia.

La compagnia ha inviato a tutti coloro che hanno prenotato una crociera nel 2020 ancora non utilizzata, i codici per vedere 3 film, tra quelli disponibili sulla piattaforma Rakuten tv.

Sulla piattaforma sono disponibili film italiani e internazionali, tra cui le ultime novità e le uscite natalizie di questi giorni, come ad esempio “Natale su Marte” con la coppia De Sica-Boldi oppure “Onward – Oltre la magia”, l’ultimo cartone animato della Pixar/Disney appena disponibile in streaming.

«Si tratta di piccolo un augurio di buone feste per ringraziare chi in questo anno così particolare ha continuato a credere in noi – ha affermato Leonardo Massa, managing director di Msc Crociere – Allo stesso tempo con questo omaggio pensiamo che le persone abbiano un’opportunità in più di intrattenimento a casa durante i giorni di festa, rendendo meno pesante il piccolo sacrificio che tutti stiamo per affrontare. Tra una tombola e una videocall con i partenti lontani, è possibile decidere di trascorrere qualche ora a guardare in famiglia una delle ultime novità o un grande classico natalizio, scegliendo tra un numero quasi infinito di film disponibili sulla piattaforma televisiva».

Gli speciali auguri di Msc Crociere con le istruzioni per ottenere i codici sono stati inviati ai clienti in questi giorni via email. I codici saranno utilizzabili durante tutto il periodo natalizio, o anche successivamente, a qualsiasi ora e in qualsiasi giorno. È sufficiente avere una smart tv o un qualsiasi altro tipo device collegato a internet.

Le navi riprenderanno a navigare il 10 gennaio con Msc Grandiosa, che partirà ogni domenica da Genova alla volta di Civitavecchia, Napoli, Palermo e Malta.

Le crociere sono considerate una delle formule di vacanza più sicura al mondo grazie a un rigoroso protocollo di salute e sicurezza messo a punto dalla compagnia insieme ad esperti di livello internazionale e con la collaborazione delle autorità italiane, diventato poi un modello per tutto il settore. Il protocollo, volto a tutelare il benessere di tutti gli ospiti, dell’equipaggio e delle comunità visitate, permette di essere inseriti in una sorta di bolla sterile di protezione separata dal mondo esterno in modo da ridurre al minimo le possibilità di contagio tra le persone. Le misure intraprese riguardano lo screening a tappeto con il tampone per tutti prima dell’accesso a bordo, i processi di pulizia e igienizzazione degli ambienti, il sistema di aria condizionata con l’utilizzo continuo di aria fresca proveniente dall’esterno, l’utilizzo di mascherine e un’assicurazione che copre qualsiasi evenienza legata al Covid prima, durante e dopo la crociera. Anche le escursioni vengono organizzate per evitare qualsiasi contatto tra i crocieristi e le comunità locali dei luoghi visitati.