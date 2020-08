Msc posticipa la partenza di Magnifica al 26 settembre

Msc Crociere ha annunciato il posticipo della partenza di Magnifica al prossimo 26 settembre.

Vista la recente introduzione di ulteriori test per i cittadini italiani che si sono recati in Grecia e in virtù del fatto che l’itinerario della nave comprende ben tre scali nel Paese, la compagnia sta registrando numerose cancellazioni e una flessione della domanda. In forza di ciò si è dovuta assumere la decisione di posticipare di quattro settimane la ripartenza della nave.

Msc, comunque, si dice “fiduciosa che le prenotazioni torneranno a crescere nelle prossime settimane proprio grazie al fascino dell’itinerario proposto”. Le vendite di Magnifica sono aperte ai residenti dell’area Schengen, anche se si prevede che in questa prima fase di riavvio delle operazioni la maggior parte degli ospiti sarà costituita da cittadini e residenti in Italia.

La prima crociera partirà da Bari, con itinerario invariato, il prossimo 26 settembre.