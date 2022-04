Msc oltre le crociere: nasce Going4Cruises













Going come tour operator di Msc Crociere a tutti gli effetti, non solo sul fronte societario come proprietà, ma anche e soprattutto in termini di prodotto e operatività concreta. Questo è l’obiettivo di Going4Cruise, la nuova linea di prodotto lanciata da Going e presentata ufficialmente a stampa e agenzie, che punterà a dare un booster al prodotto crociere, intercettare il pubblico non ancora interessato alla vacanza sulle grandi navi e fornire la base per l’ulteriore sviluppo dell’incoming, grazie anche alla presenza forte internazionale di Msc.

Si tratta di un prodotto realizzato in esclusiva per Msc, pacchetti di esperienze combinati alle partenze e che saranno presenti nelle piattaforme di booking di entrambi. «Dovremo essere molto bravi a creare valore aggiunto per intercettare non solo i crocieristi ma anche chi ancora non si è avvicinato a questo tipo di viaggio. Il cliente dovrà avere stessa continuità di standard e servizi che avrà poi a bordo. Si dovrà certamente fare attenzione alla capacità di spesa e target nella costruzione del prodotto da abbinare», ha spiegato Maurizio Casabianca, chief commercial ed operating officer.

Soggiorni, tour, fly and drive, dunque non solo semplici estensioni pre e post partenza, saranno il cuore della proposta. «Partiamo con Venezia, siamo già operativi da Atene, puntiamo anche a Miami e stiamo lavorando sulle combinazioni in Mar Rosso».

Anche per Leonardo Massa, managing director Msc Crociere, «Going4Cruises potrà dare un’ulteriore sferzata al prodotto crociere e lo farà crescere. Penso per esempio ai soggiorni abbinabili alla crociera in Grecia, e alle potenzialità che si aprono con l’aggiunta dell’Egitto dal prossimo inverno, o ad Msc World Europa che da dicembre sarà operativa negli Emirati, mentre da aprile 2023 Msc Meraviglia farà crociere da sei e undici notti da New York, con presenza a New York tutto l’anno. Dunque naturale pensare a prodotti a terra che prima magari erano lasciati all’organizzazione dell’adv mentre ora saranno affidati a un t.o. strutturato».

La linea cruise servirà anche a sviluppare sinergie e fornire una base solida allo sviluppo del progetto incoming.

LE ALTRE LINEE DI PRODOTTO. Going4Cruises va ad aggiungersi alle altre linee di segmentazione del prodotto, ora disponibili anche nel nuovo sito di Going che ha lanciato anche i nuovi profili Instagram e Linkedin. Going Resort, con il Perdepera Resort in Sardegna e il Bliss Nada di Marsa Alam al lancio nei prossimi giorni, per il quale l’11 giugno parte il volo settimanale Neos su Marsa Alam; Customized experiences, itinerari su misura per un target smart luxury; Going Lifestyle, che parte con due strutture balneari, e punta su boutique hotel di charme con assistenza Going in loco; Going Select, strutture selezionate e anche in questo caso con assistenza Going; Going Together, per viaggi comprese proposte esclusive e il progetto incoming Going2Italy.

IL TOOL PER LE ADV. Lo slancio al dynamic packaging per le adv arriverà da Going4You, booking tool unico, non solo banca letti ma tutto il prodotto di tour operating, con integrazioni di formitori collegati in xml, oltre 1,2 milioni di hotel, olrte 150mila attività e 100 provider mondiali.

In termini di business plan, poi, Going punta a passare dai 22 milioni di euro di quest’anno a 78,6 milioni nel 2026, prevedendo lo sviluppo di tutte le linee di prodotto, compresa ricettività e incoming. «Il progetto che stiamo portando avanti è molto concreto e l’obiettivo è raggiungibile», spiega Casabianca.