Msc modifica i protocolli Covid per le crociere Usa













Anche Msc Crociere modifica i protocolli Covid per le crociere negli Usa. Dall’8 agosto, infatti, la compagnia fa entrare in vigore le nuove norme di sicurezza per tutte le navi in partenza dai porti statunitensi, allineandosi quindi alle linee guida per le crociere dei Cdc – su test prima della crociera e requisiti di vaccinazione – che hanno sostituito il programma Covid-19 terminato il 18 luglio scorso.

Il nuovo protocollo per i passeggeri non vaccinati dai 2 agli 11 anni la necessità di fornire il certificato di un tampone Covid negativo effettuato nei tre giorni precedenti la partenza; mentre tutti i clienti che hanno più di 12 anni devono aver completato il ciclo di vaccinazione.

Per i passeggeri vaccinati, infine, le regole cambiano in base al tipo di itinerario. Per le crociere superiori ai 6 giorni occorre comunque presentare il risultato di un test negativo effettuato prima dell’imbarco; per gli itinerari che non superano i 5 giorni non è necessario effettuare il tampone anche se la compagnia mantiene la raccomandazione di effettuare il test pre-partenza.

L’annuncio di Msc segue le modifiche ai protocolli effettuate da altre compagnie, tra queste Virgin Voyages, Carniaval, royal Caribbean e Azamara.