Msc-Moby, la benedizione di Confcommercio













Già accolta positivamente dai sindacati, la notizia del “salvataggio” di Moby da parte del Gruppo Msc incontra il plauso di Confcommercio. «L’ingresso di un leader del mercato globale come Msc nel capitale di Moby è un’ottima notizia per il nostro Paese, per lo shipping italiano e per i lavoratori della compagnia», commenta il vicepresidente della confederazione, Fabrizio Palenzona.

«Si potenziano le autostrade del mare, vero e proprio asset della politica della mobilità delle persone e delle merci, in un contesto di sostenibilità imposta dal green deal – afferma – Inoltre, si garantisce un rafforzamento significativo e necessario dell’offerta di stiva a servizio dell’autotrasporto, che oggi più che mai non può prescindere dall’intermodalità, in particolare dal connubio strada-mare».

«Grazie a questa operazione – prosegue il vp di Confcommercio – si rafforza in Italia lo Spazio Unico Europeo della mobilità sostenibile, con un’offerta di servizi più completa e maggiormente aperta alla competizione».

«Siamo davvero onorati che il Gruppo della famiglia Aponte continui a dimostrare una particolare attenzione al nostro Paese, assicurando, come la sua storia dimostra, continuità di impegno a tutela delle imprese, dei lavoratori e dei clienti», aggiunge Palenzona strizzando l’occhio alla manifestazione d’interesse di Msc nei confronti della compagnia di bandiera Ita Airways.

«Serietà, correttezza, trasparenza e forte capacità innovativa, assieme ad una peculiare sensibilità umana, sono le cifre che caratterizzano il comandante Gianluigi Aponte e la sua famiglia», conclude il numero due di Confcommercio.