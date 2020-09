Msc lancia le tariffe scontate per i professionisti della sanità

Msc Crociere ha presentato oggi un programma di tariffe fortemente scontate valido a livello globale, e in vigore sino alla fine del 2021, dedicato in maniera specifica a tutti i professionisti della sanità che hanno operato, in prima linea e dietro le quinte, contro la pandemia da Covid-19.

L’iniziativa vuol essere un modo concreto per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito in maniera così significativa alla lotta contro la pandemia globale dando ad essi la possibilità di godersi, quando saranno pronti, una vacanza meritata insieme ai loro cari.

«Siamo un’azienda familiare e pensiamo sia doveroso trovare un modo adeguato per esprimere in maniera tangibile il nostro più sentito ringraziamento a tutti gli operatori sanitari del mondo, e alle loro famiglie, per la dedizione instancabile e disinteressata, la professionalità e il coraggio mostrato nell’affrontare la pandemia globale», ha affermato Pierfrancesco Vago, executive chairman di Msc Cruises.

E prosegue: «Negli ultimi cinque mesi, abbiamo lavorato 24 ore su 24 insieme a medici e ad esperti altamente qualificati a livello internazionale per redigere un protocollo operativo per la salute e la sicurezza con l’obiettivo di proteggere il benessere sia dei passeggeri a bordo delle nostre navi, sia delle comunità e delle destinazioni che accolgono i nostri crocieristi durante le soste nei porti e nelle escursioni a terra».

Lo speciale programma di tariffe scontate per gli operatori sanitari e per le loro famiglie verrà offerto a partire da lunedì 31 agosto e sarà reso disponibile per tutti gli itinerari di Msc Crociere sino alla fine del 2021. Sono comprese tutte le crociere con partenza fino al 31 dicembre 2021 (esclusa la MSC World Cruise), con prenotazione effettuata entro il 30 aprile 2021.

Le tariffe speciali prevedono sconti fino al 50%, rispetto alle tariffe normali e saranno disponibili per le prenotazioni, effettuate attraverso le agenzie di viaggio e i call center di Msc Crociere, a partire da lunedì 31 agosto. Il programma includerà, inoltre, una serie di attività a bordo dedicate in maniera specifica a celebrare adeguatamente gli operatori sanitari e le loro famiglie.

Msc Crociere ha interrotto le proprie attività a metà marzo e ha ripreso a navigare lo scorso 16 agosto, quando Msc Grandiosa è partita dal porto di Genova per la sua prima crociera di 7 notti in Mediterraneo, con scali a Civitavecchia, Napoli, Palermo e La Valletta (Malta).

La nave oggi sta concludendo la sua seconda crociera lungo lo stesso itinerario. Tutti gli ospiti e i membri dell’equipaggio vengono sottoposti, prima di salire a bordo della nave, a un esame medico completo che comprende un tampone antigene per tutti; sono previste inoltre escursioni “protette” in ogni porto toccato dalla nave, organizzate esclusivamente dalla Compagnia.