Msc Italia sbarca su Instagram: al via la fase 2 della ripartenza













È iniziata una nuova fase per le crociere, con la caduta del travel ban americano dall’8 novembre e la ripresa del turismo di lungo raggio.

«Con le buone notizie che arrivano dagli Stati Uniti, possiamo parlare di fase 2 della ripartenza, vista la ripresa del turismo di lungo raggio – dice il managing director di Msc Crociere Leonardo Massa – E infatti il varo della nuova nave Msc Seashore sarà il 18 novembre ai Caraibi, sull’isola di Ocean Cay».

La stagione invernale prevede anche un secondo varo – quello di Msc Virtuosa, il 26 novembre a Dubai – e un’offerta superiore a quella del 2019: oltre al Mediterraneo e agli Emirati Arabi, c’è il debutto per il mercato italiano dell’Arabia Saudita, il primo inverno nelle capitali del Nordeuropa, il ritorno dei Caraibi da Miami e Port Canaveral e delle Antille, la ripartenza in Sudafrica e Sudamerica.

«Stiamo lavorando a un prodotto sempre più accessibile – aggiunge Luca Valentini, direttore commerciale – Ci lasciamo alle spalle un anno difficile, ma offriamo più prodotto di prima. Non era scontato incrementare l’offerta con il Mar Rosso e le capitali europee. È ancora attiva la promo 2×1 e stiamo offrendo tariffe vantaggiose anche per chi decide all’ultimo momento. Non possiamo ancora tornare a parlare di advanced booking, ma stiamo lavorando sul dare tante motivazioni diverse ai clienti, che siano da sprone alle vendite».

Per presentare le novità, la compagnia è tornata in comunicazione con una campagna televisiva di due settimane, uno spot radiofonico e il battage social, ritenuto strumento sempre più centrale per il dialogo con i crocieristi e i potenziali clienti.

E proprio a proposito di social media, Msc ha lanciato in anteprima alla fiera di Rimini la nuova pagina ufficiale Instagram Italia.

«Il digitale continua a crescere e i social media hanno raggiunto quota 2 milioni di utilizzatori in Italia – spiega Andrea Guanci, direttore marketing – Sono sempre più importanti per le persone, che spesso si informano qui più che in tv. Presenza e dialogo attraverso i social sono diventati imprescindibili ed ecco perché abbiamo pensato a una pagina italiana, che parla di Italia, con un cambio di stile e navi e destinazioni raccontate dalle persone che vivono l’esperienza: membri dell’equipaggio, agenti di viaggi, clienti, giornalisti. Un modo per far vivere veramente il prodotto».

Al centro della strategia social, ci sono le agenzie di viaggi. «È fondamentale la loro presenza sui social – chiarisce Fabio Candiani direttore vendite – E infatti gli agenti sono stati i primi a essere coinvolti per il lancio della pagina Instagram. Stiamo poi proseguendo con la formazione e con i corsi di aggiornamento con focus su singole attività, come Msc Book, nuove destinazioni, Yacht Club, segmento viaggi di nozze, mete esotiche. Infine, facciamo testare direttamente agli adv le novità di prodotto, perché acquisiscano sempre più know how».

La compagnia a Ttg si proietta al 2022, che vedrà l’ingresso in flotta di due nuove navi – Msc Seascape e Msc Europa – e la previsione del ritorno dell’intera flotta operativa entro l’estate.