Msc, il grande passo: crociere tutto l’anno da New York













Msc Crociere punta con forza sugli States e da aprile 2023 posiziona una nave per tutto l’anno a New York. È la prima volta che la compagnia apre un homeport per una delle sue ammiraglie nella Grande Mela, da cui salpa alla volta di Caraibi, Bermuda, New England e Canada. La nave prescelta è Msc Meraviglia e offrirà un’ampia varietà di itinerari, da 6 a 11 notti, alcuni dei quali faranno tappa a Ocean Cay Msc Marine Reserve, l’isola privata della compagnia alle Bahamas.

«New York è una delle destinazioni più incredibili e vivaci al mondo. Gli itinerari avranno una forte attrattiva non solo per i nostri ospiti negli Stati Uniti ma anche per i vacanzieri internazionali – spiega Gianni Onorato, ceo di Msc Crociere – Abbiamo progettato la nostra offerta di itinerari per approfittare della flessibilità geografica di New York, in modo che i nostri ospiti possano prendere il sole ai Caraibi durante la stagione primaverile e invernale, dirigersi alle Bermuda durante l’estate o andare a nord per vedere le bellezze naturali del Canada in autunno».

Inoltre, la compagnia sta preparando delle proposte che integrano la crociera con un breve soggiorno a New York, per offrire ai passeggeri l’opportunità di una vacanza più completa:

Gli itinerari in partenza dalla Grande Mela saranno: rotte caraibiche di 7 o 8 notti, con scali a Nassau, Bahamas e Ocean Cay Msc Marine Reserve; itinerari alle Bermuda di 6 notti, crociere del Nord di 10 o 11 notti, con scali a Boston, Massachusetts; Portland, Maine; Charlottetown, Prince Edward Island; Halifax e Sydney, Nova Scotia; e Saint John, New Brunswick. Gli itinerari di 11 notti includono uno scalo aggiuntivo a Newport, Rhode Island.

Il posizionamento di Msc Meraviglia a New York va ad accrescere la presenza di Msc in Nordamerica, dove sono già operativi l’homeport di Port Canaveral in Florida, da cui parte un’offerta di crociere di 3, 4 e 7 notti e Miami, dove la compagnia sta costruendo il più grande e avanzato terminal crociere del Nordamerica, che una volta completato sarà in grado di ospitare tre delle più grandi navi della compagnia contemporaneamente.