Msc, il battesimo di World Europa a novembre a Doha

Msc Crociere annuncia il battesimo della nuova ammiraglia Msc World Europa il 13 novembre a Doha, in collaborazione con Qatar Airways. Nella capitale del Qatar verrà inaugurato ufficialmente il nuovo Grand Cruise Terminal della città.

«Siamo incredibilmente orgogliosi del fatto che a novembre battezzeremo a Doha la nostra nave da crociera più innovativa, nonché la più grande al mondo a basso impatto ambientale – ha dichiarato Pierfrancesco Vago, executive chairman della Divisione Crociere del Gruppo Msc – Msc World Europa rappresenta il futuro delle crociere, un nuovo concept che offrirà ai nostri ospiti un’esperienza di crociera inedita e indimenticabile, per questo l’evento di lancio si svolgerà in una delle sette nuove Meraviglie Urbane del Mondo insieme all’inaugurazione del nuovo magnifico Grand Cruise Terminal della città. Il Qatar continuerà a svolgere un ruolo fondamentale nella nostra strategia di espansione nella regione del Golfo. Vorrei inoltre ringraziare Qatar Airways per la partnership collaborativa e per il sostegno alla realizzazione di questo evento».

La cerimonia di battesimo sarà un evento glamour, celebrato con spettacoli e intrattenimento dal vivo; comprenderà il tradizionale momento della rottura della bottiglia sullo sfondo dello skyline di Doha illuminato da fuochi d’artificio. «Celebreremo l’entrata in servizio di Msc World Europa, la prima della nostra pionieristica World Class di navi che vanta tecnologie marine e di ospitalità a bordo a prova di futuro, soluzioni ambientali all’avanguardia e un design rivoluzionario e ultramoderno – ha aggiunto Vago – Sarà la nave passeggeri più grande ed ecologicamente più performante a salpare da Doha e da tutto il Medio Oriente, accoglierà ospiti da tutto il mondo per la stagione invernale 2022/2023».

La cerimonia si svolgerà presso il Grand Cruise Terminal di Doha, struttura all’avanguardia di 24.000 metri quadrati che gestirà fino a 28.000 passeggeri al giorno e avrà la capacità di ospitare due navi da crociera al giorno.

«Il Qatar ha compiuto passi importanti per posizionarsi come destinazione di livello mondiale per i crocieristi e la cerimonia di battesimo di Msc World Europa a Doha è un altro evento di grande rilevanza per la crescita del settore turistico – ha commentato Akbar Al Baker, presidente di Qatar Tourism e chief executive del Gruppo Qatar Airways – Poiché il Qatar attribuisce grande importanza alla sostenibilità, è giusto ospitare questa cerimonia per una nave da crociera così attenta all’ambiente in occasione dell’inaugurazione del nuovo Grand Cruise Terminal, una struttura all’avanguardia che pone saldamente il Qatar sulla mappa delle navi da crociera e posiziona Doha come uno dei porti più moderni al mondo».

Il viaggio inaugurale della nave partirà il 20 dicembre, con crociere di sette notti verso Doha, in Qatar, Dubai, Abu Dhabi e Sir Bani Yas Island, negli Emirati Arabi Uniti, oltre a Dammam, in Arabia Saudita.

Durante la prossima stagione invernale anche Msc Opera offrirà itinerari di sette notti nella regione del Golfo verso Dubai, Abu Dhabi e l’isola di Sir Bani Yas, oltre a due destinazioni in Oman: Muscat e Khasab.

Da marzo 2023 Msc World Europa si sposterà nel Mediterraneo, per crociere di sette notti verso i porti italiani di Genova, Napoli e Messina, oltre a La Valletta a Malta, Barcellona in Spagna e Marsiglia in Francia.