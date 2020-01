Msc Foundation lancia #SuperCoralPlay per salvare la barriera corallina

Msc Foundation ha lanciato #SuperCoralPlay, campagna per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla protezione delle barriere coralline. L’iniziativa è il risultato della collaborazione tra Msc Crociere, il comitato ospitante del Super Bowl Miami (Msbhc), 54 giocatori della Nfl e influencer, tra cui il ricevitore dell’Arizona Cardinals, Larry Fitzgerald, della Creveland Browns, Jarvis Landry, il broadcaster e l’ex quarterback della Nfl Mark Sanchez.

Le barriere coralline ospitano più del 25% delle specie marine. Rappresentano una risorsa alimentare per mezzo miliardo di persone e proteggono le comunità costiere dalle tempeste e dall’erosione. Secondo il Noaa, circa l’84% delle barriere degli Stati Uniti si trovano in Florida dove si stima che la spesa relativa all’ecosistema corallino abbia generato più di 6 milioni di dollari di impatto economico nelle cinque contee del Sud Florida grazie a vendite annuali, incassi e occupazione, sostenendo più di 71mila lavori a tempo pieno o part time. Secondo il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, gli scienziati prevedono che il 70-90% delle barriere coralline si estinguerà nei prossimi due decenni (2030-2050).

Ocean Cay Msc Marine Reserve si trova nelle Bahamas, a 65 miglia da Miami. In passato sito industriale per l’estrazione della sabbia, oggi Ocean Cay è stata trasformata da Msc Crociere in un’isola privata con una fiorente riserva marina. Msc Foundation, in collaborazione con un team di scienziati e di esperti ambientali, sta identificando alcune specie di super coralli, chiamati anche “Super Coral”, che sono sopravvissuti alle temperature sempre più alte degli oceani e ad altri cambiamenti nelle acque vicino all’isola. Attraverso la ricerca, lo studio e la diffusione di tali specie coralline potrebbe essere possibile ripristinare le barriere e aumentarne la resistenza ai futuri cambiamenti climatici.

Questo progetto vedrà alcuni dei migliori esperti al mondo in biologia marina e conservazione di coralli collaborare insieme alla University of Miami Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Science (Um), l’Università Nova Southeastern (Nsu), il Perry Institute for Marine Science, l’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (Iucn), il Centre Scientifique de Monaco (Csm) e altri partner. Msc Foundation ha firmato accordi con le due università per una ricerca educativa e applicata indirizzata agli studenti e ai docenti delle università, al fine di impegnarsi nel coordinamento di attività di ricerca congiunta di restauro marino e di ricerca applicata nelle acque di Ocean Cay e circostanti. I laureati vivranno sull’isola per sei mesi, partecipando agli studi, come parte di una borsa di studio.

«#SuperCoralPlay è un’azione che una persona o un’azienda può fare per unirsi al movimento per proteggere e preservare i coralli e ridurre l’impatto dell’uomo sull’ambiente – ha detto Matthew McKinnon, senior advisor di Msc Foundation – La campagna incoraggia le persone e le aziende a condividere il messaggio attraverso il potere della musica usando la canzone del Super Coral Play, a sostenere la causa e la ricerca scientifica in Florida e a Ocean Cay, nonché ad adottare piccoli cambiamenti nelle abitudini quotidiane o nelle operazioni di business che avranno un impatto positivo sull’ambiente».

La campagna è stata lanciata tramite un video ufficiale con gli ambasciatori, che ha messo in evidenza le criticità dei coralli e i passi che i singoli individui e le aziende possono fare per arginare il problema. Attraverso una campagna social, ognuno di loro farà un Super Coral Play – una semplice azione o un impegno per contribuire a ridurre l’impatto ambientale e la propria impronta di carbonio, al fine di salvaguardare i coralli e per incoraggiare gli altri a dare il proprio contributo. Una volta che gli individui o le aziende hanno scelto il loro “gioco”, i partecipanti sono così spronati a postarlo sui social media con un video o utilizzando il filtro ufficiale della campagna, accompagnato dall’hashtag #SuperCoralPlay e sfidando altri due individui.

Si può partecipare alla campagna anche acquistando un braccialetto Super Coral Play in edizione limitata, realizzato con reti da pesca abbandonate, note come “reti fantasma”, per sostenere l’importante ricerca ad Ocean Cay, così da trovare soluzioni pratiche per la sopravvivenza dei coralli per le generazioni future. Msc Foundation ha inoltre deciso che, per ogni braccialetto acquistato, un Super Corallo verrà ripristinato nella riserva marina di Ocean Cay, al largo di Miami.