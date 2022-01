Msc estende le crociere negli Emirati Arabi fino a giugno













Msc Crociere prolunga l’attuale stagione negli Emirati Arabi fino al 25 giugno 2022. Msc Virtuosa, attualmente nella regione, sarà sostituita da Msc Bellissima per crociere di sette notti con scalo a Dubai, Abu Dhabi e Sir Bani Yas negli Emirati Arabi Uniti e Doha in Qatar a partire dal 2 aprile. In tutto saranno 12 le crociere aggiuntive nella destinazione.

“Le crociere negli Emirati Arabi si sono dimostrate particolarmente appealing per gli ospiti di Msc Crociere, grazie a un itinerario che prevede soggiorni prolungati in porto e due pernottamenti a Dubai”, fa sapere la compagnia in una nota. Inoltre, i protocolli di salute e sicurezza messi in atto sia da Msc a bordo che dalle autorità locali per l’ingresso e il soggiorno nella regione, hanno permesso agli ospiti di passare le vacanze al sicuro.

Msc Virtuosa al termine della stagione invernale intraprenderà infatti un Grand Voyage per tornare in Europa e avrà come homeport Southampton, in Regno Unito, dove trascorerrà la stagione estiva. Msc Bellissima, invece, concluderà il 26 marzo la sua stagione nel Mar Rosso con homeport a Jeddah, in Arabia Saudita, per trasferirsi negli Emirati Arabi dove sostituirà Virtuosa. Da luglio, Bellissima si sposterà poi in Estremo Oriente dove offrirà itinerari in Giappone e Cina.

«Gli itinerari negli Emirati Arabi Uniti e in Qatar sono stati molto apprezzati dai nostri ospiti e quindi per rispondere a questa domanda abbiamo deciso di estendere la nostra presenza nella regione – ha spiegato Gianni Onorato, ceo di Msc Cruises – Vorremmo ringraziare le autorità di Dubai, Abu Dhabi e Doha per la loro collaborazione e per l’efficace modo di lavorare per garantire la salute e la sicurezza dei nostri ospiti e dell’equipaggio. La decisione di impiegare Msc Bellissima per questa parte della stagione è stata presa perché si tratta di una nave molto popolare e apprezzata, grazie all’intrattenimento e alla ristorazione offerti a bordo, oltre che al nostro celebre Msc Yacht Club. Queste crociere sono interessanti anche perché sono accessibili ai nostri ospiti grazie agli ottimi collegamenti aerei con l’aeroporto internazionale di Dubai. Stiamo offrendo un programma Fly&Cruise completo con la compagnia aerea Emirates, con voli da 21 aeroporti internazionali, rendendo accessibile l’esperienza a tutti i nostri ospiti».

Le prenotazioni per tutti i viaggi di questo inverno e dell’estate saranno coperte dall’offerta Cruise with Confidence. Gli ospiti che prenoteranno prima del 31 marzo 2022 potranno contare su una prenotazione flessibile, con la possibilità di riprogrammare gratuitamente la loro crociera fino a 15 giorni prima della partenza e 21 giorni per le prenotazioni Fly&Cruise. Tutte le crociere Msc sono ora aperte solo agli ospiti vaccinati, una misura che durerà almeno fino all’inverno 2023.