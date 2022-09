Msc, debutta Robotron: montagne russe hi-tech su Seascape

Nuove esperienze di intrattenimento hightech a bordo di Seascape per Msc Crociere, che per il debutto della nave il 7 dicembre lancerà anche Robotron, attrazione che offrirà il brivido delle montagne russe in mare oltre all’esperienza musicale personalizzata. L’unità prevederà anche due nuovissime esperienze in realtà virtuale e tutta una serie di altri divertimenti ultrainnovativi pensati per tutte le età.

«Siamo entusiasti di poter offrire agli ospiti infinite opzioni di intrattenimento hightech a bordo di Msc Seascape per soddisfare i desideri degli amanti dell’adrenalina – ha commentato Brandon Briggs, senior vice president onboard revenues della compagnia – Robotron, la prima attrazione robotica mai apparsa su una nave da crociera, creerà un nuovo standard di divertimento con un’esperienza coinvolgente e personalizzata, unica per ogni pilota. La nostra formula di intrattenimento con attrazioni di realtà virtuale, effetti speciali e simulatori garantirà esperienze indimenticabili che lasceranno gli ospiti a bocca aperta».

La nuova attrazione Robotron è un braccio robotico all’avanguardia con una piattaforma annessa che ospita tre persone e le fa volare a 53 metri d’altezza, offrendo ai partecipanti una vista unica del panorama mentre vengono spostati in diverse direzioni e capovolti per un giro a 360°. Si potranno scegliere luci, colori e musica per il proprio giro. I partecipanti possono anche selezionare il loro livello di brivido, il che rende Robotron un’esperienza adatta a ogni membro della famiglia.

Inoltre, l’intrattenimento high tech a bordo di Seascape include: simulatore di volo vr a 360° e moto vr; la Formula Racer e il cinema immersivo xd.

La nave sarà battezzata a New York nel corso della cerimonia prevista per il prossimo 7 dicembre e si trasferirà poi a PortMiami per offrire crociere nei Caraibi. Prima della sua cerimonia di battesimo, Msc Seascape farà la sua crociera inaugurale da Roma (Civitavecchia), attraverso l’Atlantico fino a New York.

Questo Grand Voyage di 17 notti toccherà le città spagnole di Barcellona, Valencia e Cadice, prima di dirigersi verso l’Atlantico per iniziare la traversata.